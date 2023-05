Camion e bus: tra Toyota e Daimler alleanza globale in Giappone. La nuova società sarà quotata a Tokyo 

Il produttore di veicoli commerciali Daimler Truck vuole fondere gran parte delle sue attività asiatiche con la rivale giapponese

Toyota e Daimler (Mercedes-Benz Group) si alleano sui camion. Le due società hanno firmato un memorandum of understanding per unire le attività di Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (Daimler) e di Hino Motors (Toyota) in Giappone. Lo annuncia una nota aggiungendo che le due aziende verranno raggruppate dentro una holding, che poi sarà quotata sul mercato principale della borsa di Tokyo. La nuova società avrà accesso alla tecnologia per autocarri pesanti di Daimler.

I dettagli finanziari della transazione non sono ancora stati resi noti: saranno definiti in successivi accordi. L’operazione è subordinata all’approvazione dei rispettivi board e servirà anche il via libera delle autorità competenti. Pertanto, le due società dichiarano che la firma dell’accordo definitivo avverrà nel primo trimestre del 2024 e di chiudere la transazione entro la fine del prossimo anno.

Ma la notizia non smuove più di tanto le azioni delle due società. Il titolo Toyota ha chiuso gli scambi al Nikkei in progresso dello 0,6%. Mentre il titolo Daimler sale invece dello 0,46% a Francoforte.

I termini dell’accordo

MFTBC e Hino si fonderanno su un piano di parità e collaboreranno nelle aree di sviluppo, approvvigionamento e produzione di veicoli commerciali mentre l’organizzazione di vendita a livello globale rimarrà separata. Costruiranno, così un produttore giapponese competitivo a livello globale. Inoltre, le due aziende allo sviluppo dell‘idrogeno e di altre tecnologie in settori chiave quali la connettività e la guida autonoma.

I commenti dei ceo

“Noi di Daimler Truck siamo molto orgogliosi dei nostri prodotti, perché camion e autobus fanno muovere il mondo. E presto lo faranno anche a zero emissioni”. Così Martin Daum, ceo di Daimler Truck ha commentato l’accordo. “Quindi c’è un grande futuro davanti a noi e l’annuncio di oggi è un passo cruciale per far sì che quel futuro funzioni economicamente e per guidare un trasporto sostenibile – ha proseguito il ceo –. La nuova società sarà una forza importante nel sud-est asiatico e un importante socio della famiglia Daimler Truck”.

“Questa collaborazione tra le nostre quattro società è una partnership per creare il futuro dei veicoli commerciali in Giappone e il futuro della società della mobilità – ha dichiarato Koji Sato, ceo di Toyota Motor Corporation –. Le nostre quattro società lavoreranno insieme con una visione condivisa nel raggiungere la neutralità del carbonio, rafforzando tecnologie CASE e nel cambiare il futuro dei veicoli commerciali e costruire insieme il futuro risolvendo problemi sociali”.