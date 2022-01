Calisto Tanzi addio: dal boom al crack di Parmalat

E’ morto all’età di 83 anni Calisto Tanzi, prima imprenditore di successo e artefice del colosso Parmalat poi condannato per bancarotta a 18 anni di carcere in quella che fu definita “la più grande fabbrica di debiti della storia del capitalismo”

Prima l’impetuosa ascesa e poi il grande crollo di Parmalat: la storia di Calisto Tanzi, che è scomparso all’età di 83 anni, resterà per sempre legata a quella del colosso alimentare di Collecchio, a due passi da Parma, che lui portò al successo ma anche allo scandalo dei bilanci falsi e della bancarotta.

Tanzi, che fu anche un grande magnate del calcio e portò il Parma (con Nevio Scala sulla panchina) a sfiorare lo scudetto e ad affermarsi in campo internazionale, era nato proprio a Collecchio il 17 novembre 1938 e aveva dovuto interrompere gli studi per prendere in mano, alla morte del padre, una piccola azienda di salumi e conserve. A soli 22 anni fondò nel 1961 una impresa del latte rilevando la vecchia azienda del nonno e dì lì cominciò la sua escalation che lo portò alla costruzione di un impero alimentare mondiale con 130 stabilimenti.





Tanzi aveva inventato il latte a lunga conservazione ma non si fermò lì e si allargò nel settore alimentare (conserve, merendine, yogurt), al turismo, alle tv e al grande calcio. Negli anni ’90 sbarcò in Borsa e fu uno dei grandi protagonisti della finanza di quegli anni ma la sua stessa ambizione lo tradì e poco alla volta si capi – grazie all’intervento della magistratura – che l’impero di Tanzi era un gigante dai piedi d’argilla costruito su bilanci falsi e su vere e proprie truffe a spese dei piccioli risparmiatori.

Per gli inquirenti “la Parmalat era la più grande fabbrica di debiti della storia del capitalismo”. Ne seguirono lunghi processi, l’incarcerazione dello stesso Tanzi, le condanne e la fine del sogno italiano della Parmalat che fu venduta ai francesi. Nel dicembre del 2010 Tanzi fu condannato a 18 anni per un crack di 14 miliardi di euro.