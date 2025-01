California: costituito il fondo di soccorso “La Arts Community Fire Relief Fund” per artisti e luoghi d’arte colpiti dal devastante incendio

LA Arts Community Fire Relief Fund, un fondo di soccorso di emergenza da 12 milioni per artisti e operatori artistici in tutto il mondo che hanno perso residenze, studi o mezzi di sussistenza o che sono state altrimenti colpite dai devastanti incendi di Los Angeles

A partire da lunedì 20 gennaio, artisti e operatori artistici di tutte le discipline che sono stati colpiti dagli incendi possono visitare il sito web del Centro per l’innovazione culturale per richiedere un sussidio di emergenza. Il processo è stato progettato con la consapevolezza della necessità di fornire fondi alle persone colpite il più rapidamente possibile. Man mano che la situazione evolve, i fondi raccolti potrebbero eventualmente essere utilizzati per esigenze a lungo termine.

Una coalizione di importanti organizzazioni artistiche e filantropi di Los Angeles guidata dal J. Paul Getty Trust, tra cui il Mohn Art Collective (Hammer Museum, LACMA e MOCA) ha collaborato con East West Bank, oggi si è unita alla Mellon Foundation, all’Helen Frankenthaler Foundation, The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Qatar Museums, Ford Foundation e altre istituzioni nazionali e internazionali annunciano la creazione del LA Arts Community Fire Relief Fund. Il fondo sarà amministrato dal Center for Cultural Innovation, un intermediario di lunga data che fornisce finanziamenti, patrocinio e supporto alla ricerca per conto di individui nel campo delle arti.

LA Arts Community Fire Relief Fund è stato lanciato con 12 milioni di dollari e continua a crescere in risposta alla grave necessità

Un elenco in continua espansione di individui, fondazioni e aziende generose comprende Karyn Kohl, Terri e Jerry Kohl, Trellis Art Fund, Teiger Foundation, Hobson/Lucas Family Foundation, Kate Capshaw e Steven Spielberg/The Hearthland Foundation, Maria Seferian, Arison Arts Foundation, Snap Foundation, Robert Rauschenberg Foundation, The Broad Art Foundation, Ellsworth Kelly Foundation, Smidt Foundation e Smidt Family, Mike Kelley Foundation for the Arts, Terra Foundation for American Art, la California Community Foundation, la Kraus Family Foundation, la Howard and Nancy Marks Charitable Foundation, la A&L Berg Foundation, la Willem de Kooning Foundation, Jane Hait e Justin Beal, la Joan Mitchell Foundation, la David Hockney Foundation, Gagosian, Hauser & Wirth, Frieze, Fondazione Michael Asher, Fondazione Ralph M. Parsons, Fondazione Sam Francis, Artadia, Fondazione Jay DeFeo e Fondazione Carolee Schneemann.

I partner della campagna avviata

LA Arts Community Fire Relief Fund è una delle numerose iniziative di raccolta fondi a Los Angeles e in tutta la nazione, che includono la campagna GoFundMe Art World Fire Relief LA avviata dall’artista, il Craft Emergency Relief Fund, il Los Angeles Fire Relief Effort to Support Music. Professionisti della Recording Academy e di MusiCares, dei microgrants We Are Moving the Needle: Wildfire Relief Fund, dell’Entertainment Community Fund e del Motion Picture Television Fund.