Calendario Serie A 2024/2025 presentato da Lega e Enilive. Le date dei big match

La Lega Serie A e Enilive, in concomitanza con la presentazione del calendario delle partite di calcio per la prossima stagione, hanno svelato il nuovo logo della competizione, ora denominata “Serie A Enilive”

Il calendario della Serie A Enilive 2024/2025 è stato ufficializzato oggi, giovedì 4 luglio alle ore 12, presso l’Auditorium Multimediale di Rds a Roma. L’evento è stato trasmesso in diretta streaming da Lega Serie A sul sito ufficiale, sul proprio canale YouTube e su Radio Tv Serie A con Rds. Il sito di Eni.com ha ospitato il video embedding sulla pagina dedicata all’evento. Erano presenti gli ex calciatori della nazionale italiana Ciro Ferrara e Bobo Vieri.

Le date dei big match

Le prime partite si giocheranno il 18 agosto 2024, mentre il campionato si concluderà il 25 maggio 2025. Quattro le soste previste: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo 2025, con l’unico turno infrasettimanale mercoledì 30 ottobre. Questa la programmazione delle giornate di campionato: venerdì ore 20.45, sabato ore 15.00, ore 18.00 e ore 20.45, domenica ore 12.30, ore 15.00 (due partite), ore 18.00, ore 20.45, lunedì: 20.45. Il pallone ufficiale, presentato anch’esso durante l’evento, si chiama “Orbita” ed è stato disegnato da Puma.

Enilive title sponsor per le prossime tre stagioni

Enilive, la divisione di Eni dedicata ai prodotti e servizi per la mobilità, sarà il title sponsor per le prossime tre stagioni, fino al 2027. Il claim “Serie A Enilive: muove la passione che ci unisce” accompagnerà il racconto di questa nuova ed emozionante stagione sportiva, con l’obiettivo di far conoscere a un pubblico sempre più vasto il marchio Enilive e i suoi numerosi servizi e prodotti progressivamente sempre più decarbonizzati, disponibili presso circa 4.000 stazioni di servizio in Italia. La partnership offrirà ai clienti Enilive iscritti al programma di fidelizzazione “Enilive Insieme” migliaia di premi ed esperienze esclusive, tra cui un concorso che, dal 29 luglio, metterà in palio oltre 10.000 ingressi VIP Experience in tutti gli stadi italiani dove si giocheranno le partite della Serie A Enilive 2024/2025. Nei prossimi tre anni, i gruppi elettrogeni utilizzati per la produzione audiovisiva delle partite di campionato, gestita dalla Lega Serie A, saranno alimentati esclusivamente con HVO (biodiesel da olio esausto adatto ai motori diesel di ultima generazione) prodotto da Enilive.

Big match, ecco quando giocano Inter, Milan, Juve, Roma e Lazio

Queste tutte le partite della prima giornata: Bologna-Udinese, Cagliari-Roma, Empoli-Monza, Genoa-Inter, Verona-Napoli, Juventus-Como, Lazio-Venezia, Lecce-Atalanta, Milan-Torino, Parma-Fiorentina.

Primi big match alla terza giornata: Juventus-Roma, Inter-Atalanta e Lazio-Milan.

Alla quinta giornata, in programma il 22 settembre, il derby della Madonnina tra Inter e Milan a San Siro e Juventus-Napoli all’Allianz Stadium di Torino. Il 20 ottobre ci sarà Juventus-Lazio e Roma-Inter. Inter-Juventus si giocherà alla nona giornata, mentre alla 12esima giornata ci sarà il derby Juventus-Torino. Nello stesso turno altro big match tra Inter e Napoli. Alla 13esima giornata, in programma il 24 novembre, si giocherà Milan-Juventus e Napoli-Roma. Milan-Roma e Juventus-Fiorentina saranno invece le partite di cartello della 18esima giornata, in programma il 29 dicembre. Sarà quindi il derby della Capitale tra Roma e Lazio il big match della 19esima giornata, in programma il 5 gennaio e che chiuderà il girone d’andata.

I servizi di Eni alla popolazione, fino all’intrattenimento

Eni sta radicalmente cambiando il suo volto ed è sempre più impegnata nella fornitura di servizi alla popolazione, dalle esigenze primarie all’intrattenimento. Una dimostrazione del cambiamento sono le nuove stazioni Enilive, sempre più punto di riferimento per milioni di persone in Europa. Oltre al rifornimento dei veicoli, che offre biocarburante diesel HVOlution, bio-GPL, biometano e ricarica elettrica, in una Enilive Station è presente il car sharing di Enjoy, la ristorazione presso gli Eni Café e ALT Stazione del Gusto – il nuovo format in collaborazione con Accademia Niko Romito – e la possibilità di effettuare pagamenti di bollettini postali o fare una spesa veloce negli Emporium.