Calciomercato al fotofinish e stasera Inter-Atalanta a San Siro: è il primo big match del campionato

Ultimi scampoli di calciomercato e volata finale per tanti affari ancora in piedi. Attesa per il primo big match di stasera a Milano tra Inter e Atalanta

Tra campionato e mercato. Il calcio italiano si prepara a 24 ore di fuoco, nelle quali andranno in scena i primi anticipi della terza giornata (Venezia-Torino e Inter-Atalanta) e la chiusura delle trattative. Il gong scatterà a mezzanotte, un’ora abbondante dopo la conclusione del big match di San Siro: difficile lanciarsi in previsioni da una parte e dall’altra, ma di certo non ci si annoierà. Sul fronte mercato ci sono ancora trattative aperte per Juve (Sancho), Milan (scambio Abraham-Saelemaekers con la Roma), Napoli (Osimhen), Roma (Koné) e Lazio (Folorunsho), anche il campo però merita una bella dose d’attenzione: Inter-Atalanta promette spettacolo, oltretutto in un weekend che vedrà pure Lazio-Milan (domani) e Juventus-Roma (domenica).

Inter – Atalanta (ore 20.45, Dazn)

Serata di gala a San Siro, con Inter e Atalanta pronte a darsi battaglia nel primo big match della stagione. I nerazzurri di Inzaghi vogliono ribadire la loro leadership e prendersi il primo posto in classifica, seppur in attesa della concorrenza, quelli di Gasperini, passata la bufera-mercato (Koopmeiners è andato via, mentre Lookman è rimasto), sperano di fare il colpaccio e lanciare la propria candidatura per la zona nobile del torneo. Trattandosi di due squadre predisposte al calcio offensivo, inoltre, è lecito attendersi una bella serata di calcio, peraltro con un’importante iniezione di agonismo. L’Inter viene dalla convincente vittoria sul Lecce, anche se per molti il test non è stato attendibile al 100%: l’Atalanta, in questo senso, alza decisamente l’asticella, nonostante un’estate in chiaro-scuro. Il mese di agosto non è stato facile per la Dea, costretta a fare i conti con i mal di pancia di due big come Koopmeiners e Lookman, oltre che con una miriade di infortuni. La società è però intervenuta sul mercato in maniera rapida e incisiva, consegnando a Gasperini una rosa di tutto rispetto, anche se da assemblare. Scenario opposto per Inzaghi, per nulla toccato dal mercato e al lavoro con una squadra completa in ogni reparto: ogni allenatore vorrebbe vivere una situazione del genere, ma gli onori, si sa, comportano anche degli oneri. Quello del tecnico campione in carica è di rivincere, senza se e senza ma, dunque è tempo di fare punti e riprendere a correre sul serio.

Gasperini: “Koop alla Juve? Tutti contenti… Zaniolo? Per ora è una scommessa persa”

“Non abbiamo mai battuto l’Inter a San Siro? Loro sono molto forti, ma c’è sempre una prima volta… – le parole di Gasperini -. Purtroppo questa partita arriva troppo presto, dovremo sfruttare le qualità dei nostri calciatori avendo anche più soluzioni. La sconfitta col Torino, per quanto creato, è ingiusta. Koopmeiners? Ha raggiunto quello che voleva, a noi ha dato tanto, sono tutti quanti felici: la Juventus, lui e pure noi, tutti vissero felici e contenti. Lookman? È rientrato ieri, ha fatto il primo allenamento, vediamo se ci sarà a San Siro. Zaniolo? Sono passati due mesi, fino ad ora non siamo riusciti a ottenere quanto speravamo da questa scommessa. Ad oggi siamo al palo, vedremo in futuro…”.

Inter – Atalanta, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro

In panchina: Martinez, Di Gennaro, Dumfries, Bisseck, De Vrij, Frattesi, Carlos Augusto, Zielinski, Asllani, Correa, Arnautovic, Taremi

Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Buchanan

Squalificati: nessuno

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Ruggeri; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Brescianini; Retegui

In panchina: Rui Patricio, Rossi, Godfrey, Palestra, Kossounou, Toloi, Cuadrado, Cassa, Sulemana, Samardzic, Lookman

Allenatore: Gasperini

Indisponibili: Scalvini, Scamacca, Kolasinac, Bakker, Zaniolo, Hien

Squalificati: nessuno