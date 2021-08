Calcio, Tim e Dazn accordo in corso per la distribuzione nei locali pubblici

Per il prossimo triennio i locali pubblici abbonati potranno accedere via satellite al meglio dello sport nazionale e internazionale con TimVision. L’accordo sarà finalizzato nei prossimi giorni

Tim annuncia di aver raggiunto un accordo triennale con Dazn per la distribuzione del suo servizio nel circuito Horeca (hotel, ristoranti e bar) tramite TimVision, piattaforma streaming per l’intrattenimento e lo sport. L’intesa verrà finalizzata nei prossimi giorni.

Grazie all’accordo – si legge in una nota – il meglio del calcio nazionale e internazionale, disponibile sull’app di Dazn, sarà visibile negli esercizi commerciali con TimVision. Oltre a tutte le partite della Serie A Tim, della Serie BKT e della UEFA Europa League, saranno disponibili la UEFA Conference League, il meglio della Liga spagnola, la FA Cup inglese. Ma non solo calcio, a tutto questo si aggiungono il MotoGP, la NFL, l’UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe e Indycar.

Inoltre, le offerte Calcio e Sport di TimVision sono cambiate. Con il termine della loro validità (fissata per lunedì 16 agosto 2021), la piattaforma di intrattenimento dell’azienda guidata da Luigi Gubitosi ha rilasciato ai potenziali clienti nuovi prezzi dei seguenti pacchetti: TimVision Calcio e Sport include nel piano base i contenuti di DAZN e Infinity+, per vedere dunque tutta la Serie A, l’Europa League e la UEFA Champions League, a 29,99 euro al mese per 12 mesi, con rinnovi a 34,99 euro al mese; TimVision Calcio e Sport con Disney+ aggiunge l’accesso al servizio di streaming di casa Disney, a 34,99 euro al mese per 12 mesi, con rinnovi a 39,99 euro al mese; TimVision Calcio e Sport con Netflix viene proposto a 39,99 euro al mese per 12 mesi, mentre il rinnovo a 44,99 euro al mese; infine TimVision Gold (include DAZN, Disney+, Netflix e Infinity+), è disponibile a 44,99 euro al mese per 12 mesi, mentre i rinnovi a 49,99 euro al mese.