Calcio: Malagò commissario Lega, Fabbricini e Costacurta alla Figc

Il commissariamento durerà sei mesi, fino al 30 luglio – Affiancheranno Malagò Paolo Nicoletti, attuale vice commissario della Lega e Bernardo Corradi.

Roberto Fabbricini, segretario generale del Coni, è stato nominato dalla giunta esecutiva del Coni commissario straordinario della Figc. Ad Alessandro Costacurta e Angelo Clarizia il ruolo di subcommissari. Anche Massimo Proto, ordinario di Diritto privato, e Alberto De Nigro, già presidente del Collegio dei revisori dei conti del Coni, su proposta del presidente Malagò, faranno parte del team di vertice della Figc.

“Non nascondiamoci dietro un dito, il Coni deve metterci la faccia – ha affermato Fabbricini – Il mio primo atto ufficiale da commissario della Federcalcio sarà nominare Giovanni Malagò commissario della Lega di Serie A. Si avvarrà di due persone di comprovata capacità: l’attuale vice commissario della Lega, Paolo Nicoletti e Bernardo Corradi”.

“Abbiamo la coscienza a posto – ha commentato Malagò -. Non sarebbe stato serio se io avessi cambiato i miei programmi, tra Olimpiadi imminenti, Cio e sponsor, per assumere questo incarico e rappresentare la giuste istanze del calcio. Il commissariamento, durerà sei mesi e al momento non sappiamo se saranno sufficienti o dovremo prorogarli”.