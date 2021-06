Caffè Vergnano sceglie Coca Cola e punta sull’estero

Il colosso Usa entra nel capitale tramite la società per l’imbottigliamento che opera in 28 Paesi in tre continenti

Caffè Vergnano, il marchio made in Italy dal 1882 gestito dall’omonima famiglia di imprenditori, ha concluso un importante accordo con Coca Cola. Sarà infatti Coca Cola Hbc (Coca Cola Hellenic bottling company) a distribuirlo all’estero in esclusiva. Cocoa Cola Hbc è quotata a Londra e Zurigo e opera in 28 Paesi, in 3 continenti. Non solo, ma il colosso Usa entrerà nel capitale dell’azienda italiana con una quota del 30%. La famiglia Vergnano continuerà in ogni caso a conservare il controllo.

Con questa partnership Caffè Vergnano intende “rafforzare la presenza del brand fuori dall’Italia – spiega in un comunicato l’azienda del caffè – posizionando il marchio e i suoi prodotti nel segmento premium all’interno dell’offerta di Coca-Cola”.

“La firma di questo accordo con Coca-Cola rappresenta un momento importante per l’evoluzione di Caffè Vergnano: è la conferma di come un family business gestito in modo coerente e consapevole possa raggiungere grandi obiettivi senza perdere la propria natura e i propri valori”, commentano Franco e Carlo Vergnano, rispettivamente ceo e presidente di Caffè Vergnano.

I due partner hanno deciso di non fornire al mercato ulteriori elementi sull’intesa che si colloca in una linea strategica, spiegano però i soci italiani, che intendono muoversi in un solco di continuità con i valori aziendali. “Siamo molto lieti di accogliere Coca-Cola come nostro nuovo partner strategico per contribuire a sviluppare nuove opportunità di crescita e sostenere il viaggio del nostro brand al di fuori del nostro mercato domestico” è la conclusione di Carolina, Enrico e Pietro Vergnano.