C2Partners rafforza la squadra: nomina Alessandro Zollo (ex Bancomat) nuovo partner

C2Partners, società di consulenza direzionale specializzata nei Financial Services, aumenta il potenziale di crescita con l’ingresso di Alessandro Zollo, fino al giugno scorso Amministratore Delegato e Direttore Generale di Bancomat Spa.

Romano, 63 anni, Zollo ha una esperienza di oltre trenta anni nel settore bancario, in particolare nei pagamenti, maturata in ABI (Associazione Bancaria Italiana), istituti finanziari e società̀ di consulenza strategica.

Ha partecipato alla nascita e all’evoluzione dei circuiti Bancomat e PagoBancomat accompagnando l’azienda nella trasformazione da consorzio a società per azioni.

Sotto la sua guida, Bancomat Spa ha assunto un ruolo centrale nel sistema italiano dei pagamenti digitali arrivando a 115 banche socie, 34 milioni di carte in circolazione, 100 miliardi di pagamenti e oltre 2,5 miliardi di operazioni annue.

I commenti

Ugo Massa, presidente e ceo di C2Partners, ha dichiarato: “L’arrivo di un manager con lo standing di Zollo consolida il nostro posizionamento di società con competenze specialistiche distintive e capacità di offrire consulenza strategica di valore elevato”.

Alessandro Zollo, Partner di C2Partners, ha dichiarato: “Inizio con grande entusiasmo questa nuova avventura professionale vedendo numerose opportunità. Rientro nella consulenza con l’obiettivo di supportare i clienti nell’individuazione di nuove opportunità di business e crescita, facendo anche leva sulla mia esperienza recente come CEO, che mi ha permesso di affrontare importanti sfide e cogliere occasioni di sviluppo”.

C2Partners oggi dispone di un organico di oltre 30 professionisti e nel 2024 ha eseguito mandati per oltre 20 banche e società di servizi finanziari e assicurativi.

C2 Partners

Fondata nel 2016 da Ugo Massa e Antonino Gueli, C2Partners è una società di consulenza direzionale specializzata nei Financial Services che mette a disposizione dei clienti competenze profonde e distintive maturate dai professionisti in prestigiose società di consulenza strategica e in primari operatori del settore.

L’offerta di C2Partners è caratterizzata da una specializzazione verticale su alcune delle tematiche chiave per lo sviluppo del business; indipendenza di giudizio; originalità dell’approccio; condivisione con i clienti dei benefici generati (risultati tangibili e sostenibili nel tempo).