Buffett punta sulle assicurazioni: Berkshire compra Alleghany per 11,6 miliardi, scintille a Wall Street

Si tratta della più grande acquisizione fatta da Berkshire dal 2016. Buffett: “È una società che ho osservato da vicino per 60 anni” – Titoli sugli scudi a Wall Street

Shopping assicurativo per Warren Buffett che, attraverso la sua Berkshire Hathaway ha annunciato il maggiore acquisto effettuato dal 2016.

La maxi acquisizione di Buffett

La holding statunitense ha infatti comunicato l’acquisto della società di assicurazioni Alleghany per 11,6 miliardi di dollari, 848,02 dollari per azione, una cifra che corrisponde a un premio del 16% rispetto al prezzo medio del titolo Alleghany negli ultimi 30 giorni.

Si tratta di un’operazione tutta in contanti che dovrebbe concludersi entro il quarto trimestre del 2022.

Cosa fa Alleghany

Attraverso le sue filiali, Alleghany è coinvolta in una serie di attività assicurative. “Berkshire sarà la casa permanente perfetta per Alleghany, una società che ho osservato da vicino per 60 anni” ha commentato Buffett, presidente e amministratore delegato di Berkshire, in un comunicato.

L’amministratore delegato di Alleghany, Joseph Brandon – che in precedenza ha guidato General Re, di proprietà di Berkshire – ha parlato di una “‘transazione fantastica per i proprietari, le imprese, i clienti e i dipendenti di Alleghany”, sottolineando che “il valore di questa transazione riflette la qualità dei nostri franchising ed è il prodotto del duro lavoro, della perseveranza e della determinazione del team di Alleghany nel corso dei decenni”, secondo quanto si legge sul sito della Cnbc.

In questo contesto bisogna considerare che Berkshire è già attiva nel settore assicurativo con diverse società, tra cui General Re (riassicurazioni) e Geico (assicurazioni auto). Alleghany e le sue unità continueranno a operare in modo indipendente, si legge nella nota della società.

Wall Street applaude

L’annuncio dell’acquisizione è stato accolto con favore dagli investitori di Wall Street. Nella seduta di oggi, il titolo Berkishire, che la scorsa settimana ha chiuso per la prima volta sopra i 500 dollari, guadagna il 2,24% sopra i 524 dollari. Da inizio anno le azioni salgono del 16,6%. Vola il titolo di Alleghany, che viaggia in rialzo del 24,8% a 844,74 dollari, avvicinandosi al prezzo di Opa.