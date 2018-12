Buffett punta i suoi jet su Linate

In dodici mesi le ore volate dai jet privati di Warren Buffett in Italia sono cresciute dl 9,3% e il più abile finanziere del mondo punta a crescere ancora di più nel nostro Paese rafforzando la sua squadra all’aeroporto di Milano Linate

Quando si dice il tocco magico. Anche la sua compagnia di jet privati sta dando soddisfazioni a Warren Buffett, l’oracolo di Omaha, il più astuto finanziere del mondo. La sua NetJets, la compagnia di aerei privati di Buffett, sta dando buoni risultati anche nel nostro Paese.

In dodici mesi, come racconta la rivista Capital, le ore volate da NetJets, guidata da Mario Pacifico, sono cresciute in Italia del 9,3% con una quota di mercatro pari al 9%.

Ma Buffett non si accontenta e alza l’asticella. Per questo l’irganico di Netjets in Italia verrà rafforzato e per questo si punterà soprattutto a incrementare i voli privati dall’aeroiporto di Milano Linate.