British Airways compra la low cost Niki

L’acquisizione chiude la vicenda legata al fallimento della compagnia fondata dal pilota Niki Lauda e fallita a metà dicembre

La compagnia aerea in fallimento Niki, controllata da Air-Berlin, sarà venduta a IAG, il gruppo cui fanno capo British-Airways e Iberia.

Secondo quanto appreso dall’agenzia di stampa tedesca Dpa, la holding britannica sarebbe l’offerente con la quale in esclusiva sarà trattata la vendita. La compagnia aerea Niki aveva dichiarato fallimento a metà dicembre.

Con la sua rete di destinazioni per le vacanze in Europa e Nord Africa, Niki si è dichiarata insolvente questo mese dopo che la compagnia aerea tedesca Lufthansa ha ritirato la sua offerta di acquisizione.

Fondata dall’ex campione di Formula 1 Niki Lauda nel 2003, Niki è stata venduta al gruppo Air Berlin nel 2011. Lufthansa ha detto di aver abbandonato la sua offerta per acquisire Niki come parte di un accordo per l’acquisizione di ampie sezioni di Air Berlin, ormai tramontato, dopo che la mossa fu respinta dalla Commissione Europea per motivi di concorrenza.

Sulla base del fatturato 2015, IAG è la sesta compagnia aerea più grande al mondo e la terza in Europa. IAG è quotata presso il FTSE 100 della London Stock Exchange dal 24 gennaio 2011 e presso l’IBEX-35 della Borsa di Madrid dal 1º aprile 2011 oltre che nelle borse regionali di Barcellona, Valencia e Bilbao.

In realtà, l’avventura aeronautica dell’ex campione del modo di automobilismo F1, appassionato di volo e spesso ai comandi dei propri aerei, era iniziata nel 1979 con la fondazione di Lauda Air inizialmente per voli regionali, passando poi agli intercontinentali con Boeing 767. Il 26 maggio 1991 uno dei Boeing della compagnia impegnato nel volo Lauda Air 004 tra Hong Kong e Vienna via Bangkok fu protagonista di un grave incidente causato da un guasto improvviso all’inversore di spinta del motore sinistro che provocò la morte di tutte le 223 persone a bordo. Il guasto si verificò 6 minuti dopo il decollo da Bangkok. Nel 2012 Lauda Air venne assorbita da Austrian Airlines Group. E a quel punto l’ex campione fece nascere Niki.