Brasile, Bolsonaro perde pezzi: lascia il popolare ministro Moro

Giornalista e blogger, nato e cresciuto in provincia di Milano. Dal luglio 2009 sono scappato in Brasile inseguendo tante cose. Ho vissuto più di tre anni a San Paolo, nella capitale economica e culturale del Brasile, ma lontano dalle spiagge e dalle onde dell’oceano che tutti ci immaginiamo quando pensiamo a questo paese. Attualmente abito a Curitiba, nel sud del Brasile. Il mio blog Scappo in Brasile è nato nell’autunno del 2009 con l’obiettivo di raccontare il Brasile al di là dei luoghi comuni e degli stereotipi. Non solo calcio, favelas, violenza, samba e Carnevale dunque: il Brasile è senz’altro questo, ma anche tanto altro. Un paese grande come un continente con gente straordinaria, ma che presenta infinite contraddizioni, una realtà complessa e soprattutto molto diversa dall’Italia. Come giornalista lavoro per la testata brasiliana Gazeta do Povo. Inoltre ho collaborato e continuo a collaborare con alcune testate italiane, come Lettera43, FIRSTonline e ArticoloTre.