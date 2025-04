Bper: via libera all’aumento di capitale per l’Ops su Popolare di Sondrio

Approvato all’unanimità l’aumento di capitale da 981 mln per l’offerta pubblica di scambio su Pop Sondrio. Ok al bilancio 2024, dividendo da 0,60 euro in arrivo il 19 maggio

L’assemblea degli azionisti di Bper Banca ha approvato all’unanimità l’aumento di capitale destinato a sostenere l’offerta pubblica di scambio (Ops) volontaria su Banca Popolare di Sondrio. Il 100% del capitale presente, pari al 62,17% del totale, ha votato a favore della delibera, confermando il pieno sostegno all’operazione strategica che punta a rafforzare il profilo strategico di BPER nel panorama bancario nazionale, consolidando la sua posizione nel Nord Italia attraverso l’integrazione con l’istituto valtellinese.

Aumento di capitale da oltre 981 milioni per l’Ops

L’aumento di capitale prevede l’emissione di un massimo di 657,4 milioni di nuove azioni ordinarie, per un importo complessivo di oltre 981 milioni di euro, oltre al sovrapprezzo. Il prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione. Le nuove azioni saranno destinate a finanziare l’OPS su Popolare di Sondrio, con l’obiettivo di acquisire la totalità delle azioni ordinarie dell’istituto valtellinese. L’operazione, che comporta anche la modifica dello statuto sociale, resta subordinata all’autorizzazione della Banca d’Italia.​

In arrivo dividendo da 0,60 euro per azione

Nel corso dell’assemblea, i soci hanno approvato il bilancio civilistico 2024, che si chiude con un utile netto di circa 1,25 miliardi di euro. Un risultato che conferma la solidità della banca e che ha consentito la distribuzione di un dividendo pari a 0,60 euro per azione, per un ammontare massimo complessivo di quasi 853 milioni di euro, al netto delle azioni proprie in portafoglio. La cedola sarà staccata il 19 maggio 2025, con pagamento fissato per il 21 maggio.​

Politiche di remunerazione e piani di incentivazione

L’assemblea ha inoltre approvato le politiche di remunerazione per il 2025 e i piani di incentivazione a breve termine (MBO 2025) e a lungo termine (ILT 2025–2027), entrambi basati su strumenti finanziari. Per sostenere questi meccanismi, la banca potrà acquistare e gestire fino a tre milioni di azioni proprie, per un controvalore massimo di 18 milioni di euro.​

Infine, è stata formalizzata la nomina di Giovanni Tincani, attuale responsabile della Direzione Financial Reporting e Segnalazioni, a Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, con effetto dal 1° maggio 2025. Tincani subentrerà a Marco Bonfatti, prossimo alla quiescenza.

“Tutte le proposte all’ordine del giorno sono state approvate con una amplissima maggioranza. Siamo grati ai nostri azionisti per la costante fiducia e il continuo supporto e per il sostegno all’importante progetto strategico legato all’offerta pubblica di scambio su Banca Popolare di Sondrio” ha commentato Gianni Franco Papa, amministratore delegato di Bper.