BORSE ULTIME NOTIZIE: scende l’inflazione nell’Eurozona, mercati verso la miglior settimana da due mesi

Borse europee in rialzo, future Wall Street in attesa dei dati sul lavoro Usa. Spread a 220, salgono banche e petroliferi

Rallenta l’inflazione europea. Le Borse si avviano a chiudere la miglior settimana delle ultime otto. Nella speranza che nel pomeriggio il dato sul lavoro Usa non rovini la festa nel finale. Ecco le ultime notizie.

Borsa ultime notizie: inflazione, obbligazioni, spread

Piazza Affari, piatta in avvio, avanza di mezzo punto dopo la pubblicazione del dato sull‘inflazione nell’ Eurozona a dicembre. In parallelo l’indice Eurostoxx porta al 3,4% il progresso della settimana. Contribuisce al rialzo il settore energetico: Shell +1,1% rivede al rialzo gli utili dell’ultimo trimestre. I prezzi al consumo hanno registrato un calo dello 0,3% mese su mese, più di quel che si aspettava il consensus (-0,1%), in novembre il ribasso era stato dello 0,1%. Anno su anno, il rialzo è del +9,2%, da +10,1% del mese precedente.

Rallenta l’economia tedesca. Gli ordini all’industria hanno registrato un calo molto più marcato del previsto nel mese di novembre, con una contrazione del -5,3% su base destagionalizzata e modificata in base al calendario. È quanto emerge dai dati forniti dall’Ufficio federale di statistica.

Poco mosso il mercato obbligazionario. Il Bund tedesco tratta a 2,33%, il Btp al 4,35%. Spread a quota 201,76.

Borsa ultime notizie: Bce si prepara a chiude i rialzi entro l’estate

Stabile euro/dollaro a 1,051, poco mosso. La Bce potrebbe chiudere il ciclo di rialzi dei tassi entro l’estate ma la cinghia resterà tirata per tutto il tempo “necessario” a riportare la dinamica dei prezzi verso il target del 2%. L’indicazione, la prima sulla durata del processo di stretta monetaria, è arrivata dal governatore di Francia e componente del consiglio direttivo della Bce, Francois de Villeroy de Galhau, in un discorso ai rappresentanti dell’industria finanziaria tenutosi ieri sera a Parigi. Il mercato scommette su tassi poco sotto il 3,5% per settembre e la presidente della Bce Christine Lagarde, in occasione del board di dicembre, ha aperto ad ulteriori rialzi di mezzo punto percentuale a partire da febbraio.

A Piazza Affari brillano petroliferi e banche

In Piazza Affari si distinguono petroliferi e banche. Sale Saipem +2.4% in scia al petrolio. Su Banco Bpm ed Unicredit. L’indice Stoxx Banks è al quinto rialzo consecutivo e si porta su nuovi massimi degli ultimi undici mesi. Da inizio anno è cresciuto del +7,50% vs +3,40% dell’indice Stoxx 600.

Avanza anche Telecom Italia +0,60% a 0,235 euro, dopo aver segnato un top a 0,2382 euro. Il prossimo tavolo tecnico tra governo e parti coinvolte dovrebbe svolgersi la prossima settimana, il 12 o il 13 gennaio.

Tra i titoli minori spicca Avio +2,5% a 10,66 euro. La società aerospaziale ha recuperato tutto il terreno perso a seguito del fallimento del decollo del lanciatore Vega C dello scorso dicembre.

Diasorin -1,89%, al ribasso in linea con il settore pharma.

Borsa Wall Street: future piatti, attesa per i dati sull’occupazione

A WallStreet il future dell’S&P500 ed il future del Nasdaq sono quasi piatti.

Il dato di oggi alle 14.30 fornirà indicazioni più precise sull’andamento dell’occupazione Usa. Il consensus si aspetta una variazione dei salari di 200.000 in dicembre, da 260.000 di novembre. Il tasso di disoccupazione è visto stabile, ancora molto basso, a 3,7%.

Perde nuovi colpi Tesla -5% nel preborsa. La società ha tagliato i prezzi delle Model 3 e Model Y in Cina. Tra il 5,7% ed il 13%.

Uno dei titoli più seguiti dal retail, Bed, Bath&Beyond -12% si avvia alla bancarotta. Bloomberg riporta che i dirigenti della catena di negozi per la casa porteranno i libri in tribunale nelle prossime settimane. Ieri la società aveva avvertito di non essere in grado di assicurare la continuità aziendale.

Il gas scambiato alla borsa di Amsterdam è in rialzo del 5% a 77 euro al MWh.