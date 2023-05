Borse ultime notizie: Richemont trascina su il lusso e SocGen dà sprint alle banche. Balzo turco di Recordati

Piazza Affari si avvia a chiudere in bellezza la settimana borsistica aspettando il verdetto di Fitch

Piazza Affari si avvia a chiudere la settimana in bellezza grazie alla spinta del lusso, galvanizzato dall’ottima performance di Richemont che fa passare in secondo piano, per ora, i timori per rallentamento dell’economia a livello globale e l’impasse nelle trattative sul tetto al debito Usa. I dati sull’inflazione di aprile in Francia e Spagna non hanno riservato sorprese.

Al contrario della ripresa del lusso sulle piazze cinesi: avanzano dell’1 per cento abbondante Moncler, Ferragamo e Tod’s. Allungano il passo anche i Big parigini Lvmh e Kering entrambi +1,7%.

A dare la carica al settore bancario ha invece contribuito la trimestrale di SocGen: salgono Bper +2,4% ed Intesa Sanpaolo +1,7%. In terreno positivo i titoli del gestito, da Fineco a Banca Mediolanum.

Da segnalare l’exploit di Recordati in cima all’indice grazie al boom delle venite ed alla guidance favorevole per la seconda parte dell’anno: a spingere il fatturato è stato soprattutto il mercato turco.

Poco mosso il rendimento dei titoli di Stato: il Btp decennale scambia a 4,13% da 4,12% del finale di ieri, segnando un calo settimanale di circa 7 punti base. Lo spread con la Germania vale 188 centesimi da 189. L’attesa è ora per il verdetto di Fitch stasera a mercati chiusi e per quello di Moody’ tra sette giorni.

Tra i titoli a minore capitalizzazione crolla invece Dovalue, ai minimi storici, scontando conti deludenti, con il risultato netto passato in negativo.

I future di Wall Street anticipano un rialzo dello 0,4%. Nulla di nuovo per quanto riguarda il negoziato sull’innalzamento del tetto al debito. L’attesissimo meeting di oggi tra il presidente Joe Biden ed i leader del Congresso è stata rinviata alla prossima settimana.