Borse ultime notizie: Milano galleggia sulla parità grazie ai forti acquisti sulle banche

Milano fa meglio delle altre borse d’Europa grazie al rally delle banche con Bper in testa – Soffre il lusso – Occhi puntati su chi ha staccato il dividendo

Borse europee deboli a metà seduta, con i listini Usa fermi per festività e le preoccupazioni sull’economia cinese. Piazza Affari si conferma poco mossa (-0,10%), in rosso, ma fa meglio degli altri listini grazie al rally delle banche, Bper in cima.

Tra gli indici di Eurolandia contrazione moderata per Madrid (-0,26%), sottotono Londra (-0,41%) e Parigi (-0,48%), deludente Francoforte (-0,64%). I listini risentono del calo dell’oro (-0,34% a 1.958,37 dollari l’oncia) e del petrolio (Wti -0,36% a 71,6 dollari al barile), con vendite soprattutto nel comparto delle materie prime. In calo del 7% la quotazione dl gas sulla piazza di Amsterdam. Mentre il lusso sconta le incertezze sul mercato cinese, con le tensioni con gli Usa sul futuro di Taiwan. Moncler cede lo 0,98%, Kering il 2,24% Lvmh l’1,2% e Richemont lo 0,93%.

Banche in spolvero a Piazza Affari

A Piazza Affari brillano i bancari, dove si mette in luce Bper che guida il rally mostrando una performance del +2,11%. Pioggia di acquisti anche per Bpm (+1,8%), Mps (+1,79%) Unicredit (+1,28%) e Intesa (+1,31%).

Tra i principali titoli di Piazza Affari occhi puntati a chi ha staccato il proprio dividendo: Poste Italiane (+0,27%), Snam (-0,84%) e Terna il saldo del 2022 mentre Hera (-0,86%) il dividendo ordinario di euro 0,125. Hanno staccato la cedola anche Acea (-1,15%), Iren (+0,34%), Ovs (0,91%), Carel Industries, TamburiIP e Acinque.

Tra i petroliferi salgono Eni (+0,31%) e Tenaris (+0,12%), mentre giù Saipem (-0,64%). Ma le perdite più consistenti le registra Italgas (-1,62%).

Fiacca anche Recordati (-1,52%) e Pirelli (-1,28%), dopo che il Governo ha esercitato sul gruppo il Golden power.

Lo spread è stabile a 159 punti base. Si tratta dei minimi degli ultimi quindici mesi, con un rendimento decennale dei Btp al 4,08%.