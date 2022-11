BORSE ULTIME NOTIZIE – I listini azionari recuperano metà delle perdite 2022 dopo l’ammorbidimento Fed

Il rallentamento Fed nell’aumento dei tassi dà ossigeno alle Borse – A Piazza Affari brilla Tim e va in orbita Avio

Corrono le Borse nella speranza che i verbali della Bce confermino la tendenza più morbida delle banche centrali emersa dai verbali della Fed.

Ad alimentare i rialzi è infatti la rapida discesa dei rendimenti della carta governativa. I Btp, in particolare, scivolano al 3,66% ai minimi da agosto, i Bund all’1,82%, ai livelli di inizio ottobre. Scende anche lo spread a 185 punti.

La prospettiva di un calo dei tassi, peraltro contraddetta dall’aumento di 75 punti base deciso dalla banca centrale svedese, spinge al rialzo il Toro in una giornata sottile per gli scambi, in assenza di Wall Street ferma per il giorno del Ringraziamento.

Europa ben intonata dopo l’Ifo tedesco

Le Borse europee si portano su nuovi massimi. L’Indice EuroStoxx 50, +0,5%, espressione delle blue chips europee, sale sui massimi da aprile insieme al Cac 40 parigino. Meglio il Dax di Francoforte +0,8%, sui massimi da giugno. L’indice di fiducia delle imprese tedesche è aumentato più del previsto a novembre, secondo il sondaggio pubblicato dall’istituto Ifo. L’indice del clima aziendale si è attestato a 86,3 punti, da 84,5 rivisto a ottobre, attese a 85,0 punti. Le aspettative migliorano a 80 punti da 75,90 rivisto, attese a 77 punti.

A Piazza Affari corre Tim, in recupero le utility

Anche Piazza Affari +0,4% attorno a 24.700 partecipa alla festa. In evidenza Telecom Italia +3,4% in vista delle decisioni sulla rete unica: Giorgia Meloni ha convocato per lunedì 28 novembre i segretari delle principali organizzazioni sindacali per discutere della situazione del gruppo. La performance da inizio anno è ancora in profondo rosso: -48%.

Prosegue la tendenza al rialzo di Saipem +1,75% spinta dai giudizi di diversi broker. Jefferies ha alzato il target a 1,40 euro. Bene l’automotive: Pirelli + 1,4%. Sale anche Stellantis sostenuta dalla promozione di Goldman Sachs.

Contrasto il settore bancario: prevalgono le prese di beneficio di Banco Bpm -1,3%, perde colpi Mps. Ma sale Intesa Sanpaolo +1%, in equilibrio Unicredit. Il bilancio del settore negli ultimi quattro mesi è senz’altro positivo: il comparto è cresciuto del +42% azzerando quasi del tutto la perdita da inizio anno: -3,3%.

Recuperano le utility in attesa di chiarimenti sulla tassa degli extraprofitti.

Nel resto del listino da rilevare la performance di Avio +4% dopo gli accordi in sede Esa sui lanciatori e l’aumento del contributo italiani al programma spaziale europeo.

Borse europee recuperano perdite 2022, ma il gas continua a salire

Prende così consistenza il rally di fine anno che potrebbe ridimensionare le perdite di un anno difficile tra guerra Ucraina e minacce di recessione. L‘indice L’MSCI World, che comprende le principali borse sviluppate, ha chiuso ieri in rialzo dello 0,80% portandosi sui massimi da metà settembre. Grazie a un balzo in avanti di circa il +17% nell’ultimo mese e mezzo, il bilancio negativo da inizio anno si è dimezzato al -16,50%.

Ma a contenere l’entusiasmo ci pensa l’emergenza energia. Il gas naturale tratta stamane a 124 euro, in lieve ribasso. A Bruxelles si tiene oggi la riunione straordinaria dei ministri dell’energia per discutere di tetto al prezzo del gas. Sul tavolo la nuova proposta presentata dalla Commissione Europea che mira a fissare un tetto di 275 euro/megawattora ai prezzi in presenza di determinate condizioni. Contrari sia Italia e Spagna (insieme ad altri 13 paesi), sul fronte opposto, Olanda e Germania.