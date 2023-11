Borse ultime notizie: corrono i prezzi dei Treasury Usa, Btp ai livelli di agosto. E per le azioni novembre è d’oro

Il calo dell’inflazione spinge al ribasso i rendimenti delle obbligazioni. E i mercati prendono fiducia. A Piazza Affari Stellantis vicina al top, riparte Mps. Spread a 174 punti

I rendimenti delle obbligazioni scivolano verso il basso sotto la spinta del calo dell’inflazione. Il Toro, finalmente, si sta convincendo che il cambio di rotta poggia su basi solide, a partire dalla discesa dei tassi sui decennali Usa su nuovi minimi di medio periodo a 4,27%, da 4,40% del giorno prima. Rispetto ad un mese fa il calo è di un punto circa. La nuova realtà si riflette sull’andamento dei mercati azionari. Di qui la corsa agli acquisti che sta caratterizzando la penultima seduta di novembre, il mese migliore per i listini da tre anni a questa parte.

Borse ultime notizie: Piazza Affari

A Milano l’indice principale avanza dello 0,80% circa sopra quota 29,600 punti. Ad innescare il rialzo hanno contribuito i dati macro in arrivo nella mattinata: il movimento è partito dalla Spagna dove il tasso di inflazione è sceso al 3,2%. Alle 14 verranno pubblicati i numeri tedeschi anticipati stamattina. Dal land della Nord Reno Westfalia: il carovita anno su anno è 3% in novembre, da 3,1% di ottobre.

La corsa dei T-bond spinge anche Bund e Btp

Questi dati hanno fatto scattare nuovi acquisti sui bond governativi in scia alla corsa dei Treasury Note a dieci anni. Il bund tedesco cede 5 punti al 2,44%. Fa ancor meglio il Btp trattati al 4,17%, sette punti in meno della vigilia. sui minimi da fine agosto. Lo spread arretra a 174 punti. Continua intanto la marcia dell’oro a 2.037 dollari, -0,2%, a meno di due punti percentuali di distanza dal record storico.

Per quanto riguarda i titoli, sul Ftse Mib strappa Mps (+4%), superando i 3,072 euro pre-collocamento del Tesoro, soglia sfiorata nei giorni scorsi. Accelera anche Stellantis (+3,4%), in una giornata positiva per l’automotive europeo, e rimbalza Diasorin (+2,8%), dopo i cali precedenti. Bene Saipem (+1,3%), che si e’ aggiudicata due contratti offshore, uno in Guyana e l’altro in Brasile, del valore di circa 1,9 miliardi di dollari. In coda Campari (-1,82%).

Quanto durerà il rally? Gli esperti sono convinti che la discesa dei tassi Usa sia agli sgoccioli. Non tanto per l’intervento delle banche centrali che continuano a predicare cautela, quanto per la necessità del Tesoro Usa di garantire buoni rendimenti ai titoli di nuova emissione. Gli indici americani sono orientati al rialzo in attesa dei dati del pomeriggio: Indicazioni utili potranno arrivare dal Beige Book della Federal Reserve. Sotto i riflettori i dati sul Pil americano, in arrivo oggi, e quelli sull’inflazione, in calendario per domani. Intanto si attenua l’impatto sui mercati delle tensioni in Medio Oriente, che comunque restano oggetto di grande attenzione, mentre si cerca di prolungare la tregua tra Israele e Hamas.