Borse, torna l’ottimismo. Trump punta sull’AI con Stargate e Netflix balza del 14%. Occhi sui dazi: alla Cina il 10% da febbraio

Due le notizie shock provenienti dagli Usa ieri: la creazione da parte di Trump di una società per l’Intelligenza artificiale e risultati stellari di Netflix. Quasi tutti i listini sono in rialzo. Soffre la Cina per la prospettiva dei dazi dal primo febbraio. Europa vista tonica

E’ un rialzo corale per i listini azionari, sostenuti da una parte dall’annuncio di Trump ieri sera di alcune nuove politiche e investimenti infrastrutturali in AI, dall’altra dai alcuni numeri aziendali positivi che hanno rafforzato l’ottimismo degli investitori: le azioni Netflix sono balzate del 14% nell’afterhours vista la crescita dei suoi utili. Invece l‘incertezza sui dazi ha mantenuto il dollaro vicino ai minimi delle ultime 2 settimane. La maggior parte delle azioni asiatiche è in rialzo, mentre Cina e Hong Kong sottoperformano. Guardando ai futures si trovano solo segni positivi: i futures del Nasdaq in Asia sono in rialzo dello 0,7% e i futures dell’S&P 500 sono saliti dello 0,3%. Anche l’Europa era destinata a un’apertura in rialzo, con i futures paneuropei dello STOXX 50 in rialzo dello 0,2%.

Trump punta all’intelligenza artificiale e crea Stargate con OpenAi, SoftBank e Oracle

Il secondo giorno della seconda presidenza di Donald Trump si è concluso ieri con l’annuncio che OpenAI, SoftBank e Oracle formeranno una joint venture chiamata Stargate e investiranno fino a 500 miliardi di dollari in infrastrutture di intelligenza artificiale. Condivide il nome con un film di fantascienza del 1994 e con una serie televisiva di lunga data, in cui Stargate è un dispositivo che consente viaggi istantanei tra pianeti lontani. Sebbene i suoi obiettivi siano probabilmente più modesti del teletrasporto interstellare, il progetto potrebbe aiutare a consolidare il vantaggio dell’America sulla Cina nella corsa allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. ”Stiamo iniziando con enormi investimenti in arrivo nel nostro Paese a livelli che nessuno ha mai visto prima”, ha detto Trump alla Casa Bianca. Con lui c’erano Masayoshi Son di SoftBank, Sam Altman di OpenAI e Larry Ellison di Oracle. La joint venture impiegherà 100 miliardi di dollari “immediatamente” e avrà l’obiettivo di aumentare fino ad “almeno” 500 miliardi di dollari per costruire nuove infrastrutture per OpenAI, compresi i centri dati e i campus fisici, ha dichiarato Son, che sarà il presidente della joint venture. Il capitale iniziale verrà fornito da SoftBank, OpenAI, Oracle e dall’investitore statale di Abu Dhabi MGX, mentre la costruzione del primo sistema di calcolo inizierà in Texas. Intanto le azioni di SoftBank a Tokyo sono aumentate dell’11%, mentre Oracle ha già guadagnato il 7% nel corso della notte.

Netflix nell’afterhour cresce del 14% dopo i forti utili

Netflix è salita del 14% nelle contrattazioni after-hours, poiché il gigante dello streaming ha aggiunto un numero record di abbonati nell’ultimo trimestre, consentendogli di aumentare i prezzi per la maggior parte dei piani di servizio negli Stati Uniti e in altri paesi. La società della televisione in streaming chiude il quarto trimestre con 18,9 milioni in più di abbonati, un balzo legato agli eventi sportivi trasmessi live e al ritorno di Squid Game. Il 2024 si è chiuso con oltre 301,63 milioni di utenti. Il colosso della tv in streaming ha archiviato gli ultimi tre mesi dello scorso anni con ricavi in crescita del 16% a 10,24 miliardi di dollari.

Dazi: Trump promette il 10% sulle merci cinesi dal primo febbraio

Le politiche sui dazi di Trump sono al momento ritenute dagli investitori meno cattive del previsto, il che favorisce il sentiment al rischio. Molti investitori si aspettavano che le tariffe fossero già inserite nella serie di ordini esecutivi firmati da Trump nel suo primo giorno in carica, ma ciò non è avvenuto. Tuttavia ieri, durante un evento alla Casa Bianca, Trump ha nuovamente minacciato dazi, promettendo di colpire l’Unione Europea con nuove imposte e affermando che la sua amministrazione sta valutando l’imposizione di una tariffa del 10% sulle merci provenienti dalla Cina il 1° febbraio. “Stiamo parlando di una tariffa del 10% sulla Cina, in base al fatto che stanno inviando fentanyl in Messico e Canada”, ha dichiarato. In passato, durante la campagna elettorale, quel che allora era il candidato Trump, aveva minacciato Pechino con tariffe doganali pari al 60%, di recente però, non ha più parlato di azioni immediate contro la seconda economia del pianeta, anzi, c’è stata venerdì scorso la telefonata con Xi Jinping. Intanto il vicepremier cinese Ding Xuexiang ha dichiarato che la Cina espanderà le sue importazioni. Vogliamo importare prodotti e servizi più competitivi e di qualità per promuovere un commercio equilibrato”, ha dichiarato martedì Ding al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera, senza nominare alcun Paese.

L’indice Nikkei del Giappone è balzato dell’1,6%, seguendo i guadagni generali di Wall Street. L’indice più ampio di azioni Asia-Pacifico di MSCI al di fuori del Giappone, tuttavia, è sceso dello 0,1% poiché i cali delle azioni cinesi e di Hong Kong hanno compensato i guadagni generali altrove.Blue chip cinesi sono scese dell’1% e l’indice Hang Seng di Hong ha perso l’1,6%.

L’alleggerimento temporaneo delle tariffe ha sostenuto un ritiro nei rendimenti dei Treasury. Il rendimento dei Treasury USA a 10 anni, tuttavia, è salito di 1 punto base in Asia al 4,5866%, dopo essere sceso di 4 bps durante la notte. Erano comunque aumentati di circa un punto percentuale da quando la Federal Reserve ha iniziato a tagliare i tassi a metà settembre, il che riflette una solida economia e una diminuzione delle prospettive di ingenti tagli da parte della Fed quest’anno.

I futures prevedono un allentamento totale di 37 punti base da parte della Fed quest’anno, con il primo taglio dei tassi che non sarà pienamente scontato prima di luglio.

Il dollaro statunitense si è leggermente rafforzato, ma è rimasto vicino al minimo delle due settimane rispetto alle sue principali controparti, dopo aver concluso una sessione instabile durante la notte senza grandi cambiamenti. La perdita rispetto a venerdì è intorno all’1,5%. L’euro ha ceduto lo 0,2% a 1,0412 dollari, appena sotto il massimo delle ultime tre settimane di 1,0435 dollari, mentre lo yen giapponese è sceso dello 0,2% a 155,87 dollari per dollaro.

Il Bitcoin si è mantenuto vicino al massimo storico di 105.694 dollari, dopo aver registrato un rialzo del 4% durante la notte, mentre il principale regolatore dei mercati statunitensi ha creato una task force per sviluppare un quadro normativo per le criptovalute. Secono alcuni analisti è plausibile che il Bitcoin raggiunga i 120.000 dollari.

I prezzi del petrolio sono rimasti invariati in Asia dopo essere scesi di oltre il 2% durante la notte sulla scia dei piani di Trump di aumentare la produzione energetica statunitense. Il greggio Brent si è attestato a 79,35 dollari al barile, mentre il greggio statunitense è rimasto pressoché invariato a 75,80 dollari al barile.

Anche l’oro ha ripreso la sua ascesa verso il precedente massimo storico. I prezzi spot sono saliti dello 0,4% a un massimo di 2 mesi e mezzo di $ 2.756,19 l’oncia, dopo essere balzati dell’1,4% durante la notte.

Borse europee viste aprire in rialzo. Parla Lagarde

La presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde sarà al World Economic Forum di Davos, in Svizzera. Tra gli altri funzionari della BCE ci saranno anche il membro del Consiglio direttivo Francois Villeroy de Galhau che parlerà di tassi di interesse. I partecipanti al mercato ritengono che la banca sia quasi certa di abbassare il tasso di interesse di riferimento di 25 punti base la prossima settimana, ma la domanda per molti è quanto in basso potrà scendere. Prevedere il tasso terminale non sarà facile dato che l’inflazione è ancora al di sopra dell’obiettivo della BCE, ma il vento contrario alla crescita si sta rafforzando perché Trump ha messo amici e nemici nella sua linea di fuoco America-first. Finora gli swap prevedono quattro tagli dei tassi quest’anno, al 2%.

Banco BPM. In occasione dell’aggiornamento del piano industriale, previsto entro marzo, la banca potrebbe alzare i dividendi per convincere i soci a resistere all’ops di UniCredit, scrive MF. Secondo Il Sole, la banca guidata da Giuseppe Castagna punterebbe a stupire il mercato con un miglioramento dei target da comunicare in occasione del nuovo piano e l’atteso via libera all’Opa su Anima delle autorità di vigilanza sarà decisivo per questo miglioramento degli obiettivi..

Eni. Le proposte non vincolanti per il 49% di Enibioch4in, controllata Enilive per il biogas, sono previste all’inizio di febbraio, raccolte dall’advisor Natixis, scrive Il Sole. Secondo l’articolo, il processo di vendita della quota di minoranza di questa società dovrebbe concludersi entro l’estate.

Generali La joint venture con Natixis porterà a un incremento dell’utile dell’utile nell’ordine del 2-3%.

Iveco ha apportato alcuni cambiamenti alla propria squadra di manager: con effetto immediato, Domenico Nucera assumerà il nuovo ruolo di Chief quality & operations officer e Claudio Passerini gli succederà come president, Bus business unit.

Saipem. Secondo il Financial Times, TotalEnergies ha ulteriormente ritardato il suo travagliato progetto di GNL in Mozambico a causa dei problemi di sicurezza e dell’incertezza politica, che stanno ostacolando uno dei maggiori investimenti energetici dell’Africa. I piani per riavviare il progetto entro la fine del 2024 sono stati rinviati dopo le violenze scoppiate in seguito alle contestate elezioni presidenziali di ottobre, mettendo a rischio l’obiettivo di iniziare la produzione nel 2029.

Snam . Il piano strategico al 2029 prevede un miglioramento della politica del dividendo, con un incremento della cedola del 3% nel primo anno e almeno del 4% dal 2025.

Unicredit Parlando a Bloomberg tv ieri, l’AD Andrea Orcel si e’ detto ottimista sulla possibilità di trovare una soluzione con Credit Agricole che “sia rispettosa della ‘par condicio’ per tutti gli azionisti di BPM e funzioni per la maggior parte delle banche”, a una domanda sulla possibilita’ che CA consegni la sua quota del 15% di BPM nell’ambito dell’offerta di UniCredit. Credit Agricole, ha spiegato Orcel, è un partner chiave per UniCredit, con Amundi che rappresenta il 70-80% degli asset italiani in gestione della banca e Caceis che fornisce servizi di custodia titoli in Germania. Alla domanda sulla possibilita’ di chiudere il 2025 con almeno un’acquisizione, Orcel si e’ detto fiducioso, stimando una probabilita’ superiore al 50%. Per quanto riguarda Commerzbank, la speranza rispetto al voto tedesco di febbraio e’ che faccia emergere un interlocutore su Commerzbank.

Rai Way. L’accordo sulla fusione con EI Towers dovrebbe essere siglato entro luglio per perfezionare l’operazione entro fine anno, riporta la Repubblica, secondo cui sarebbe partita la ricerca di un advisor terzo.

Lvmh riconquista il primo posto in Europa per capitalizzazione