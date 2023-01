BORSE OGGI 16 GENNAIO: l’Europa scommette sul calo inflazione, in Cina avanza il Toro. Debutta il bond Eni

Verso un’apertura positiva a Piazza Affari. Wall Street chiusa, la Cina si prepara al Capodanno cinese. Debutta il bond Eni il primo rivolto

al pubblico

Prende il via in terreno positivo una settimana finanziaria corta, sia per la chiusura oggi di WallStreet, ferma per il Martin Luther King memorial, che per l’avvio delle celebrazioni per il Capodanno cinese. Sabato prende il via l’anno del coniglio. Il giorno prima annuncerà i risultati del Pil del 2022, e i risultati del censimento della popolazione.

Future Eurostoxx +0,6%, bond Usa in discesa

I mercati azionari dell’Europa dovrebbero aprire in rialzo, future dell’indice EuroStoxx50 segnala un promettente +0,6%.

Sotto i riflettori figura l’aggiornamento domani dei dati sull’inflazione dei principali parse dell’Eurozona, Italia compresa.

L’andamento dei futures sui tassi Usa, con il decennale in calo al 3,51%, lascia intendere secondo Reuters che la Fed aumenterà il costo del denaro solo dello 0,25% all’inizio di febbraio.

In Europa si riparte da un rendimento del Bund decennale a 2,16%, BTP decennale a 3,99%

L’impostazione dei listini europei lascia prevedere un comportamento analogo dei banchieri europei. In vista delle decisioni della Bce da seguire giovedì la pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di Francoforte e l’intervento di Christine Lagarde a Davos, uno dei più attesi al vertice che riunisce vip dell’economia e 52 Capi di Stato. Ma per l’Europa ci sarà solo il cancelliere Olav Scholz.

Borsa cinesi al rialzo in vista dell’anno del coniglio

Andamento contrastato delle piazze asiatiche.

Continua la marcia dei listini cinesi, nonostante i dati in arrivo dal Covid 19 e la prospettiva di dato deludenti sul Pil. Ma il Drago ha fretta di cambiare il passo. L’indice Hang Seng di Hong Kong, +10% la scorsa settimana, sale stamattina dello 0,8%. CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen +2,4%

Stanotte la Banca del Popolo della Cina ha iniettato 79 miliardi di yuan nel sistema (circa 12 miliardi di dollari) in vista dell’aumento della richiesta per i festeggiamenti della fine dell’anno lunare.

Il bond decennale della Cina si indebolisce a 2,91%, + 3 punti base.

Borsa Tokyo in ribasso, sale lo Yen

In ribasso invece la Borsa di Tokyo -1,3%. Sale la pressione del mercato sulla Bank of Japan per un nuovo rialzo dei tassi in vista della decisione prevista per mercoledì. Sale ai massimi da maggio lo yen a 127,7 sul dollaro.

Il Kospi di Seul è in rialzo dello 0,6%, il BSE Sensex di Mumbai è poco sopra la parità.

Wall Street in vacanza, aspettando Goldman Sachs e Netflix

Ferma Wall Street, i riflettori della finanza Usa sono concentrati sui conti delle corporations in arrivo da domani: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Procter& Gamble e Netflix le più attese.

I Big bancari Usa aumentano le riserve in attesa di una frenata morbida della congiuntura: tra i conti di venerdì, JP Morgan ha battuto le previsioni sugli utili e ha comunicato di aver messo da parte 1,4 miliardi di dollari in vista di un periodo di lieve recessione. Gli utili di BlackRock sono diminuiti del 15%, mentre quelli di Citigroup sono in calo del 21% anche a causa di accantonamenti in vista di possibili future perdite. Positivi i dati di Bank of America aiutata dall’aumento dei tassi di interesse negli Usa.

La segretaria al Tesoro Janet Yellen ha reso noto al Congresso che gli Stati Uniti raggiungeranno giovedì 19 gennaio il tetto del debito, la cifra massima di denaro che il governo può prendere in prestito per finanziare le proprie attività. Yellen ha avvertito che bisognerà ricorrere a “misure straordinarie” per evitare il default, esortando i legislatori ad alzare il limite.

Oro e Bitcoin alle stelle, scende il petrolio

Il calo delle tensioni sui tassi si è tradotto un una grossa spinta agli acquisti sull’oro che apre la settimana a 1.927 dollari l’oncia.

Sale anche il Bitcoin in rialzo dell’1% a 21.150 dollari, è indirizzato alla tredicesima seduta consecutiva di rialzo. Da inizio anno il guadagna è del +28%.

In frenata invece il petrolio: il Wti tratta a 79 dollari, il Brent a 84 dollari

Il Gas naturale USA ha perso il -20% nelle prime due settimane, il gas europeo ha chiuso a 65 euro per mwh, -14% da inizio 2023.

Eni, debutta il bond sostenibile. Nuove scoperte di gas

L’Eni scommette sull’andamento futuro dei tassi proponendo le prime obbligazioni (2.000 mila il taglio minimo) di durata quinquennale destinate al largo pubblico ad un rendimento del 4,30% al netto di spese e commissioni. Un test importante sulle disponibilità del mercato a credere, una volta frenata l’inflazione, in un futuro calo dei tassi. L’emissione è collegata all’obiettivo della sostenibilità: se raggiunto, il tasso di interesse relativo alla cedola pagabile alla data di scadenza (10 febbraio 2028) sarà incrementato dello 0,50%, secondo le modalità descritte nel Prospetto Informativo.

ENI ha annunciato ieri una nuova scoperta di gas naturale, insieme all’americana Chevron, nel Mediterraneo orientale, nel pozzo esplorativo Nargis-1, parte della concessione “Nargis Offshore Area” nell’off-shore egiziano.