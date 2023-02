BORSA ULTIME NOTIZIE: Piazza Affari sale con le banche, brilla Ovs, l’inflazione migliora. Stasera i conti Apple

L’inflazione scende ma resta sopra il livello di guardia. Piazza Affari ancora in rialzo continua ad approfittare del traino delle banche. Attesa per decisione della Fed sui tassi

Scende ma resta sopra il livello di guardia il tasso di inflazione. Nel Vecchio Continente i prezzi al consumo registrano una crescita dell’8,5%, in frenata dal +9,2% del mese precedente. Ma il dato core, al netto di alimentari ed energia, resta stabile a +5,2%, lo stesso di dicembre, il consensus era +5,1%. In Italia, l’inflazione armonizzata euro sale del +10,9% anno su anno, meno del +12,3% del mese precedente ma ai massimi dal 1984. Nel nuovo paniere dell’Istat entrano nuovi prodotti, tipo le riparazioni dello smartphone e le visite mediche legate all’attività sportiva.

Dopo un gennaio d’oro (+12,2%), l’ascesa di Piazza Affari è comunque proseguita in attesa delle indicazioni in arrivo stasera dalla Fed e domani dalla Bce. A sostenere il nuovo rialzo contribuisce il miglioramento degli utili aziendali a partire dall’industria e dalle banche. In Piazza Affari, sull’onda del rally innescato dai conti di Unicredit +2% alle 12, la corsa del credito prosegue grazie a Bper +4,5% ed al colosso Intesa +2,5%. Si sgonfia sul rialzo di Banca Mps +0,6% da +6% in apertura. Tra i finanziari spicca anche Unipol +2%. Da seguire anche lo strappo al rialzo dei big spagnoli del credito: corre dopo i risultati Bbva +2,8% (utili +17% grazie al Messico), un soffio sopra al Banco de Santander +2,7%. I conti di Vodafone -1,8% non entusiasmano i listini.

Borse ultime notizie: Milano la migliore

Il rialzo scontato dei tassi europei aiuta Piazza Affari, in ascesa del 12,8% dall’inizio di gennaio. Milano, oggi di nuovo il listino più vivace, avanza alle 12 e 40 dello 0,6% sopra quota 26.700 punti. Dopo sei mesi di contrazione gli indici Pmi dell’attività industriale tornano a salire oltre quota 50. In Piazza Affari prende il volo Ovs, con un rialzo superiore al 16%. Il mercato applaude così il passo indietro della società partecipata da Tamburi dall’acquisizione di Coin. Intesa Sanpaolo accoglie

positivamente la decisione: “il profilo rischio-rendimento (dell’operazione) non era attraente”.

Migliora ma non troppo l’andamento dei Btp: il rendimento del decennale sale al 3,246%, lo spread ai colloca a 193 punti base.

I future anticipano una partenza debole di Wall Street in una giornata ricca di dati prima delle comunicazioni della Fed: alle 14.15 esce la variazione degli occupati rilevata da ADP, il consensusè +180.000, da +235.000 di dicembre. Alle 15.45 viene pubblicato l’indice PMI manifatturiero di S&P Global, consensus 46,8. A mercato aperto c’è l’indice ISM manifatturiero. Consensus 48.

Stasera, oltre alla conferenza stampa di Jerome Powell, l’attenzione sarà assorbita dalla presentazione dei conti trimestrali di Apple e di Amazon preceduto da Meta (ex Facebook) -1,5%.