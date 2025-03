Borsa oggi 20 marzo: l’allarme di Lagarde sui dazi Usa manda in rosso i listini europei. A Milano corre Nexi – DIRETTA

Le Borse europee restano in rosso, frenate dai timori sui dazi Usa, mentre i future su Wall Street scivolano a causa dei dubbi sui tagli della Fed. La BoE conferma i tassi invariati al 4,5%. Al via al Consiglio europeo, che discuterà il piano di riarmo – Segui la DIRETTA

Le Borse europee continuano a viaggiare in rosso a metà giornata, ampliando le perdite dopo l’intervento di Christine Lagarde al Parlamento europeo. La presidente della Bce ha sottolineato che i dazi Usa sulle importazioni europee potrebbero ridurre la crescita dell’area euro di circa 0,3 punti percentuali.

Intanto i future su Wall Street hanno invertito la rotta, anticipando un avvio in ribasso, dopo che la Fed ha lasciato i tassi invariati. Gli investitori temono un rallentamento dell’economia, un’inflazione oltre il 2% e le incertezze legate ai dazi.

Oggi gli occhi sono puntati sulle banche centrali: la Bank of England ha mantenuto il tasso di riferimento al 4,5%, mentre la Banca nazionale svizzera ha ridotto il tasso di 25 punti base, come previsto. La Riksbank svedese, invece, ha deciso di lasciare invariati i tassi. Nel frattempo, il Consiglio europeo è chiamato a fare il punto, in particolare sul piano di riarmo della Ue, dopo i segnali di distensione sul fronte ucraino emersi dal colloquio telefonico tra Zelensky e Trump.

A Piazza Affari, riflettori puntati su banche, difesa e Nexi, con voci di un’offerta da 850 milioni dal fondo di investimento statunitense Tpg per la divisione Digital Banking Solutions. In evidenza anche Enel, con Bernstein che alza il target price a 8,30 euro, e Moncler, con Citi che lo porta a 71 euro. Saipem, invece, vede ridursi il target price a 3,30 euro. Stm è alle prese con le dimissioni di Maurizio Tamagnini dal Consiglio di Sorveglianza, mentre Stellantis conferma che l’annuncio del nuovo ceo arriverà entro metà anno, con aspettative di crescita in Italia nel 2026.