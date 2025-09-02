Borsa oggi 2 settembre: a Milano Mps e Mediobanca in calo dopo il rilancio. Lvmh traina il lusso, oro da record – DIRETTA

Borse europee in ribasso, ma Parigi prova a tenere. A Milano occhi sulle banche, mentre salgono i titoli del lusso. • MERCATI Continua la sfida di Alibaba all’Ai Usa di Gabriella Bruschi

Le Borse europee partono caute, ma poi scelgono di imboccare la strada dei ribassi in attesa di possibili novità dagli Usa sui dazi e della resa dei conti sul governo in Francia. Nel frattempo lo sguardo si sposta sui prossimi giorni, quando nel Vecchio Vontinente saranno pubblicati i dati sull’inflazione e negli Usa quelli sull’occupazione.

A Milano gli occhi dei mercati sono concentrati sulle banche dopo il rilancio da 750 milioni annunciato questa mattina da Mps su Mediobanca. Entrambi i titoli viaggiano in rosso, così come le azioni della Popolare di Sondrio. Male anche Leonardo dopo i rialzi delle sedute precedenti. Va giù Telecom Italia in attesa del parere dell’Antitrust sull’operazione con Poste. Le vendite colpiscono anche le utility, con Terna, Hera e A2a in ribasso.

In cima al listino si piazzano invece i titoli del lusso trainati anche dal balzo di Lvmh a Parigi: il migliore è Brunello Cucinelli, seguito da Ferrari, che beneficia della promozione di Deutsche Bank a “Buy” con target price a 520 euro, e Moncler.

Aspettando la riapertura di Wall Street dopo lo stop di ieri per il Labor Day, in Europa dominano le vendite: Francoforte è la piazza peggiore, seguita a ruota da Amsterdam, Milano e Madrid. Prova a tenere Parigi dopo i ribassi dei giorni scorso, mentre fuori dall’Ue scende Londra. Senza una direzione invece i mercati asiatici, con il Nikkei di Tokyo che ha chiuso in rialzo dello 0,35% e lo Shenzhen cinese in calo del 2% zavorrato dai tecnologici.

Ma se l’azionario resta in ombra è l’oro a prendersi tutta la scena. Spinto dall’’indebolimento del dollaro e dalla crescente aspettativa su un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve a settembre, il bene rifugio per eccellenza è volato a nuovo record, sfondando per la prima volta la soglia dei 3.500 dollari l’oncia. Il contratto spot ha toccato 3.508,50 dollari e poi ha rallentato agli attuali 3.492 dollari, il future ha toccato 3.563,40 dollari e vale ora 3.520 dollari. “Gli investitori aumentano l’asset allocation in oro, soprattutto in vista dei tagli dei tassi da parte della Fed, stanno spingendo i prezzi al rialzo”, spiegano gli analisti di Ubs, il cui scenario di base “è che l’oro continuerà a raggiungere nuovi massimi nei prossimi trimestri”. Alcuni esperti ritengono che potrà salire anche oltre 3.600 dollari.

Spostando lo sguardo sul valutario, il cambio euro/dollaro scende a 1,1676, mentre tra le materie prime il petrolio è in deciso rialzo, trainato dal dollaro debole e dal timore che l’intensificarsi degli scioperi russi in Ucraina possa portare a interruzioni dell’approvvigionamento.

Infine lo spread, che in avvio di seduta sale da 89 a 90 punti base. In rialzo il rendimento del BTp decennale benchmark, che si attesta al 3,66%, rispetto al 3,64% della vigilia. In vista del voto di fiducia in Francia, gli occhi sono puntati anche sullo spread tra Italia e Francia in rapporto al Bund sulla scadenza decennale indicato a 10 punti base, con il rendimento dell’OaT al 3,57%, in rialzo sul closing della vigilia.