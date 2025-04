Borsa oggi 16 aprile: Europa in calo su incertezza dazi. Nvidia colpisce i tech. A Milano prese di beneficio su Stellantis – DIRETTA

Il settore tech sotto pressione frena il rimbalzo delle Borse europee. Stasera parla Powell, domani la Bce – Segui la DIRETTA • MERCATI Ecco perché è di nuovo tempesta. Sale ancora il prezzo dell’oro di Gabriella Bruschi

Le Borse europee proseguono la seduta in calo dopo due giorni di rimbalzi. I mercati guardano le mosse di Donald Trump sui dazi dopo che la Cina ha ordinato alle sue compagnie aeree di non accettare ulteriori consegne di velivoli dal costruttore statunitense Boeing e di sospendere qualsiasi acquisto di attrezzature e componenti aeronautici da aziende americane.

Secondo il Wall Street Journal, inoltre, l’amministrazione Trump vorrebbe usare le trattative sui dazi per fare pressione sui partner commerciali americani affinché limitino i loro rapporti con Pechino. Nel frattempo proseguono i colloqui con l’Europa sulla proposta “zero dazi” su auto e industria che per non sembra entusiasmare il presidente statunitense. “Gli Stati Uniti stanno incassando numeri record con i dazi doganali, con il costo di quasi tutti i prodotti in calo, inclusi benzina, generi alimentari e praticamente tutto il resto. Allo stesso modo, l’inflazione è in calo. Promesse fatte, promesse mantenute!”, ha scritto Trump su Truth. Atteso per stasera un nuovo discorso di Jerome Powell che potrebbe dare indicazioni sulla politica monetaria.

Il settore tech sotto pressione per i conti Asml e gli extracosti di bilancio fino 5,5 miliardi di dollari di Nvidia legati al blocco export verso la Cina innervosisce anche a Wall Street. I future Usa indicano un’apertura in rosso.

In questo contesto, le Borse del vecchio continente viaggiano in calo. Milano è la peggiore, seguita da Francoforte, Parigi e Madrid.

A Piazza Affari le prese di beneficio colpiscono Stellantis dopo la corsa di ieri e le parole del presidente John Elkann che in chiusura di assemblea ad Amsterdam ha parlato di “circostanze estreme”. In rosso anche Interpump e Leonardo. Giù Stm, zavorrata dalle novità di Nvidia. Gli acquisti premiano invece le utility, con Snam, Italgas e Hera in vetta al Ftse Mib. Bene anche Inwit e Tim.

Sotto il profilo macro, a marzo 2025, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenti dello 0,3% su febbraio e dell’1,9% su marzo 2024, in rialzo rispetto all’1,6% del mese precedente. La stima preliminare era al 2,0%.

Passando agli altri mercati, lo spread è in rialzo a 119 punti, mentre sul fronte energetico viaggiano in calo petrolio e gas. Sul valutario, l’euro dollaro è poco mosso.

L’oro ha segnato un nuovo record sfondando per la prima volta nella storia la barriera psicologica dei 3.300 dollari.

