Borsa: male le banche nel mirino Bce, corre l’energia. Diasorin al top, Exor sbarca nel settore salute

Banche male in Borsa una attesa di misure Bce, bene i titoli dell’energia. In vista Diasorin, spinta anche da Exor. Spread in zona 190 punti

Borse in prudente ascesa ma banche giù nelle prime battute della seduta d’esordio della seconda metà dell’anno finanziario. In assenza della bussola di Wall Street, Milano sale dello 0,08% attorno a 21.400 punti. Stessa variazione per Francoforte nel giorno del primo deficit commerciale tedesco (-1 miliardo a maggio) degli ultimi trent’anni. Borsa, banche giù. Milano sale ma Europa prudente Meglio Londra e Parigi +0,9%- Lo spread viaggia in rialzo a 189 punti, il Btp vede il rendimento passare dal 3,10% al 3,16%, in parallelo al Bund tedesco dall’1,23% all’1,275%. Il future sul BTP decennale ha messo a segno un guadagno del +3% nell’arco della settimana passata, miglior risultato degli ultimi quattro mesi. Lo spread è a 191 punti- Le preoccupazioni di un rallentamento della crescita dell’economia globale hanno sovrastato i timori di un forte aumento del costo del denaro che, secondo alcuni operatori, è già ben prezzato nei rendimenti attuali. Peggiora il sentiment, indice Sentix fa prevedere recessione Assai meno ottimista il sentiment degli investitori europei, secondo quanto rileva l’indice Sentix. Il dato è il peggiore dal maggio 2020 anticipando una “inevitabile” recessione nei 19 Stati della zona euro. “La crisi energetica … sta portando a considerevoli distorsioni economiche”, ha detto in un comunicato Manfred Huebner, Managing Director di Sentix. “In ogni ambito, le dinamiche sono simili all’anno di crisi del 2008: quello che allora fu il crollo del sistema finanziario è ora il rischio di un crollo della fornitura energetica europea“, ha aggiunto. Piazza Affari: svetta Diasorin In cima al listino italiano svetta Diasorin +3% sospinta anche dalle ricadute positive dell’operazione di Exor che ha annunciato l’acquisto del 10% del capitale di Institut Mérieux, holding del gruppo controllato dalla famiglia Mérieux, attraverso un aumento di capitale riservato, con un investimento di 833 milioni di euro nell’ambito di un accordo di partnership a lungo termine. Nella scuderia Agnelli salgono CNH Industrial +1% anche se Goldman Sachs ha tagliato il target price a 14,2 euro e Ferrari +1,5% ; Jefferies alza il giudizio a Hold. Target price a 180 dollari