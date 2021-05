Borsa e investimenti: cosa aspettarsi dalle azioni Amazon nei prossimi mesi?

La società americana ha mostrato tutto il suo potenziale durante la fase peggiore della pandemia di Covid-19 nel 2020, dando un’ulteriore prova sulla resilienza del business – E’ il momento di investire o no?

Nonostante la correzione al ribasso del Nasdaq, nelle ultime giornate gli investitori confermano la fiducia per il titolo Amazon. D’altronde, il colosso di Jeff Bezos ha da poco presentato una trimestrale record, con ricavi triplicati e utili al di sopra delle attese, in cui è stata confermata la crescita del settore cloud guidata dal prossimo CEO del gruppo americano, Andy Jassy. Anche il numero di abbonati al servizio Amazon Prime è aumentato, con oltre 200 milioni di iscritti per il pacchetto che include Prime Video, Prime Reading e Amazon Music.

In particolare, le prestazioni estremamente positive di Amazon Web Services, il dipartimento per le soluzioni cloud-based, rappresentano uno dei punti di forza del gigante statunitense. Le prospettive di crescita per i prossimi anni sono significative, considerando le previsioni degli esperti che vedono un incremento considerevole della domanda per le tecnologie di cloud computing.

Come valutare il momento migliore per investire sul titolo Amazon

Secondo gli esperti di JP Morgan Amazon è l’azienda più promettente tra le FAANG, ovvero Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google, con un potenziale di crescita nel 2021 fino al 30%. Ovviamente, ogni investitore deve svolgere le sue analisi e stabilire un prezzo specifico d’ingresso, a seconda delle proprie strategie operative, per determinare qual è la quotazione adeguata per entrare e acquistare azioni Amazon. Senza dubbio il titolo è un ottimo asset per molti portafogli, tuttavia è fondamentale comprare al prezzo giusto, in base agli obiettivi d’investimento e al tipo di approccio adottato per operare su AMZN.

In questa guida a cura dei professionisti di Mercati24.com, in cui viene spiegato in che modo comprare azioni Amazon online, viene sottolineata l’importanza di realizzare studi approfonditi di analisi tecnica e fondamentale prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione. L’analisi tecnica è utile soprattutto nel trading online, per speculare sull’andamento del prezzo dell’azienda americana con posizioni al rialzo o al ribasso a seconda dei trend. L’analisi fondamentale è indispensabile per il value investing e il trading di posizione, per comprendere le effettive potenzialità dell’impresa nel lungo termine.

Valutare il giusto prezzo al quale si è disposti a pagare un’azione non è semplice, infatti non esiste appena un unico metodo, ma ogni investitore adopera una serie di parametri a seconda del tipo di indicazioni che si vogliono ottenere. I dati che si possono utilizzare per questo processo di analisi sono molteplici, come il rapporto prezzo/utile o P/E, il rendimento dei dividendi qualora l’obiettivo sia tenere il titolo in portafoglio per molti anni, la crescita del business negli ultimi anni, la sostenibilità del debito e naturalmente anche le performance storiche in termini di utili.

Dopodiché, entrano in gioco una serie di fattori legati alla qualità della governance e del management, al mercato di riferimento, alla concorrenza e alla forza del brand, tutti aspetti da considerare nelle proprie analisi fondamentali del titolo Amazon. Secondo alcuni analisti la recente discesa del prezzo delle azioni potrebbe favorire nuovi investimenti, in quanto la diminuzione della quotazione ha reso senz’altro il titolo più intrigante e accessibile. Ad ogni modo, dipende sempre ed esclusivamente dalle proprie esigenze specifiche, poiché un prezzo che per alcuni trader potrebbe essere conveniente per altri potrebbe essere invece troppo alto.

Come investire nel titolo Amazon: trading online o lungo termine?

Le previsioni dei più importanti analisti e investitori internazionali nei confronti di Amazon sono abbastanza positive, tuttavia è innegabile come nel breve termine l’azienda potrebbe attraversare un periodo di forti turbolenze. Innanzitutto, rimane ancora aperto il nodo sui sindacati, nonostante la recente vittoria messa e segno dal colosso americano. Inoltre, le riaperture negli USA e in Europa potrebbe ridurre gli acquisti online nei prossimi mesi, al pari delle richieste di servizi cloud e dello streaming audio e video, compromettendo in parte le stime di crescita particolarmente generose per il 2021.

Molti trader stanno optando in questo momento per il trading CFD, per operare con i contratti per differenza sui movimenti del prezzo sfruttando l’aumento della volatilità sui mercati finanziari. Altri, invece, stanno aspettando un calo più sostanziale del prezzo per mettere il titolo in portafoglio, sicuri delle potenzialità di crescita di Amazon nel lungo termine. In entrambi i casi, le azioni del gigante americano rimangono tra gli asset borsistici più gettonati, soprattutto in ambito retail, senza dimenticarsi che sia negli investimenti sia nel trading online è essenziale il money management per una corretta gestione del rischio.