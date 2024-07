Borsa chiusura 15 luglio: l’effetto Trump spinge Wall Street a nuovi record ma il lusso fa inciampare la Francia e l’Europa

Il fallito attentato a Trump fa tirare un sospiro di sollievo ai mercati americani mentre la crisi del lusso colpisce le Borse europee, soprattutto la Francia ma non solo

Dopo il fallito attentato all’ex presidente statunitense Donald Trump, Wall Street vola verso nuovi record, il dollaro si rafforza e il bitcoin tocca i massimi da due settimane. Molto diverso l’umore in Europa, con i listini che chiudono in rosso zavorrati dal lusso e dal rallentamento del Pil cinese, mentre si attende la riunione di giovedì della Bce che, secondo le previsioni degli analisti, dovrebbe lasciare i tassi fermi.

Volano le criptovalute, nuovi record a Wall Street

Sono in molti a credere che quanto successo a Butler, in Pennsylvania, favorirà il ritorno di Trump alla Casa Bianca con un impatto sull’economia e sui mercati finanziari. Dopo gli eventi di sabato, infatti, ora gli investitori scommettono con maggiore convinzione sulla vittoria di Trump alle elezioni presidenziali di novembre; per questo, il dollaro si sta rafforzando e scambia a 1,092 contro l’euro mentre i prezzi dei titoli di Stato sono in calo e il petrolio Wti al Nymex guadagna lo 0,10% a 82,29 dollari al barile. Effetto positivo anche sul Bitcoin, che ha raggiunto un picco di 63.144 dollari dopo l’attentato all’ex presidente (+4%), poiché Trump viene generalmente considerato più incline allo sviluppo del mercato delle criptovalute rispetto al rivale Biden. Volano anche Ethereum a 3.377 dollari (+4%), Binance a 525 (+4,7%) e Solana a 152,81 dollari (+5,7%).

In questo contesto Wall Street procede a spron battuto, toccando nuovi record. Il Dow Jones sale dello 0,69%), lo S&P 500 guadagna lo 0,77%, il Nasdaq è in rialzo dell’1,1% trainato da Apple (+1,8%) ai massimi storici dopo che Morgan Stanley l’ha aggiunta alla lista “top pick”, e Tesla (+6,1%).

Sull’azionario è una settimana di trimestrali. Dopo quelle (positive) di Goldman Sachs (+1,6%) e BlackRock (+0,6%), domani toccherà a Bank of America e Morgan Stanley, mercoledì a Johnson & Johnson e United Airlines, giovedì a Netflix.

I titoli legati a Trump sono in forte rialzo, con Trump Media & Technology Group, l’azienda di software Phunware e la piattaforma di video-sharing Rumble che vedono guadagni tra l’8,7% e il 31,9%. Tra gli altri titoli in rialzo che dovrebbero beneficiare di un ritorno del tycoon alla Casa Bianca, anche il produttore di armi Smith & Wesson e l’operatore specializzato in strutture di detenzione Geo Group che guadagnano rispettivamente il 12,5% e il 9,9%.

Oggi, intanto, il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, partecipa a un evento all’Economic Club di Washington.

Borsa 15 luglio: l’Europa chiude in rosso

Di umore opposto le borse europee che chiudono in rosso la prima seduta della settimana zavorrate dal lusso e dalla Cina. A fine seduta è Parigi, ancora alle prese con l’incertezza politica, la Borsa peggiore (-1,15%). Male anche Madrid e Francoforte che segnano rispettivamente -0,87% e -0,76%. Cede mezzo punto percentuale Amsterdam mentre Piazza Affari archivia la giornata con un ribasso dello 0,59% a 34.375 punti.

A pesare sui listini è soprattutto il lusso, con Burberry e Swatch. La società del lusso britannica ha ceduto il 16% dopo aver annunciato la nomina dell’ex numero uno di Michael Kors Joshua Schulman come nuovo Ceo e il conseguente licenziamento di Jonathan Akeroyd dopo due anni. Burberry ha inoltre lanciato un avvertimento sugli utili e annullato il dividendo. Swatch Group ha perso invece il 10,7% dopo che il primo produttore di orologi al mondo ha registrato un forte calo delle vendite e degli utili nel primo semestre.

Ad amplificare i timori dei listini continentali sono anche i dati arrivati dalla Cina, dove i pil nel secondo trimestre è cresciuto a un tasso del 4,7%, in frenata rispetto al 5,3% registrato nel primo trimestre del 2024. Secondo il governo cinese, questi progressi sono stati “conquistati a fatica” dopo il brusco stop legato alla pandemia di Covid-19. L’ufficio statistico ha affermato che l’economia è cresciuta complessivamente del 5% nella prima metà dell’anno, in linea con l’obiettivo fissato dal governo. Si tratta però della crescita peggiore degli ultimi cinque trimestri. In più è emerso che la produzione industriale cinese è aumentata del 5,3% a giugno, mentre le vendite al dettaglio nello stesso mese sono salite di appena il 2%, deludendo ampiamente le aspettative.

Cucinelli e Moncler in fondo al Ftse Mib

Il malumore del lusso europeo contagia anche il lusso italiano, con Brunello Cucinelli e Moncler che cedono rispettivamente il 4,25% e il 2,37%. Fuori dal Ftse Mib è in profondo rosso Salvatore Ferragamo (-6,78%).

In negativo anche Diasorin (-1,87%) e Prysmian (-1,85%). Deboli le utilities con Hera (-1,38%), Enel (-1,36%) ed Erg (-1,23%)

Recuperano le perdite della mattinata i finanziari: Banca Mediolanum (+0,56%), Mps (+0,41%), Banco Bpm (+0,29%).

In vetta al Ftse Mib si piazza Saipem (+2%) che ha annunciato l’aggiudicazione di due progetti offshore in Arabia Saudita, nell’ambito del Long-Term Agreement in vigore con Saudi Aramco, per un importo di 500 milioni di dollari. Tra i petroliferi è tonica Tenaris (+1,36%).

Acquisti su Leonardo (+1,3%) dopo la decisione di Mediobanca di alzare il target price della società a 28 euro, ribadendo il rating Outperform. Sale dell’1,2%

Un accenno all’obbligazionario, con lo spread tra Btp e Bund in lieve discesa a 139 punti base, mentre il rendimento sul decennale italiano benchmark si attesta al 3,74% (-0.93%).