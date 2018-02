Borsa, AIM verso quota 100: debuttano Spaxs e ALP.I

Con il debutto delle ultime due Spac il segmento della Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese continua a crescere e supera la soglia fatidica delle 100 quotate

L’Aim Italia, il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese, continua a crescere ed avvicina ormai quota 100 società quotate: dopo l’exploit del 2017 con ben 24 ammissioni nell’anno solare, oggi hanno esordito altre due società, portando il totale a 97.

Si tratta di due SPAC (special purpose acquisition company), di cui una, Spaxs, promossa dall’ex ministro Corrado Passera e focalizzata sul settore finanziario, e l’altra, ALP.I, promossa da Mediobanca ed interessata ad aziende italiane.

Spaxs, nella quale è coinvolto anche Andrea Clamer, ha raccolto con l’Ipo ben 600 milioni di capitale e oggi, nel giorno del debutto, guadagna circa l’1,5% sopra i 10 euro per azione. La società si focalizzerà sul settore dei servizi finanziari, dove cerca società target per un’operazione di aggregazione e patrimonializzazione. Il flottante oggi è superiore all’80%.

ALP.I è invece anche lei sopra i 10 euro per azione, con un guadagno di circa mezzo punto percentuale a metà pomeriggio. L’IPO ha raccolto 100 milioni di euro di capitali ed il flottante all’ammissione è del 100%. La società cerca aziende italiane o con stabile organizzazione in Italia, con aspirazioni di crescita ed un equity value fra 100 e 400 milioni.