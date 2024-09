Borsa 5 settembre: Nvidia non ce la fa a recuperare. Il beige book Usa è grigio. Tokyo in calo

Il beige book di ieri sera non ha detto nulla di buono sullo stato dell’economia Usa, risultata per lo più “piatta o in rallentamento”. Attesa ora per il dato chiave di domani sull’occupazione. Le borse europee sono viste aprire deboli

Ancora incertezza sui listini americani, che non hanno idee chiare sullo stato dell’economia Usa e quindi sulle prossime mosse della Fed attese a metà mese. Ieri gli indici hanno avuto inclinazioni differenti, con il Nasdaq che non ce l’ha fatta a recuperare il profondo calo della seduta precedente e mostra ancora il segno meno, con Nvidia a -1,15% Ieri sera il Beige book della Fed sullo stato dei distretti ha indicato che in nove di essi l’attività economica risulta piatta o in rallentamento. Ora l’attenzione si sposta sul dato chiave sull’occupazione in agenda domani. Borse asitiche deboli e attesa in calo per quelle europee

A Wall Street, Nasdaq ancora in calo con Nvidia a -1,15%

Hanno tentato il rimbalzo i titoli di Wall Street ieri dopo il crollo della seduta precedente, ma non tutti ce l’hanno fatta. Il Dow Jones ha chiuso con un +0,09%, ma S&P 500 e Nasdaq hanno chiuso in calo, rispettivamante a -0,16% e a -0,30%. Ieri sera è stato pubblicato il rapporto della Federal Reserve chiamato Beige Book, elaborato sulla base delle informazioni raccolte in 12 distretti, da cui è emerso che l’attività economica negli Stati Uniti risulta piatta o in rallentamento in nove distretti e in leggera crescita in tre distretti. L’aumento dei prezzi e’ stato “modesto”, in media, cosi’ come nelle sei settimane precedenti, come “modesto” e’ stato l’aumento dei salari. I distretti prevedono in generale che l’attivita’ economica resterà stabile o che migliorerà leggermente nei prossimi mesi. Ora l’attesa si sposta su domani, quando verranno pubblicati i numeri chiave sul lavoro che potranno orientare la Fed sull’entità del taglio dei tassi previsto nella riunione di metà mese. Il mercato scommette su 25 punti base di riduzione, mentre solo una minore parte di analisti si attende una mossa da mezzo punto.

Ieri non ce l’ha fatta a recuperare Nvidia -1,15%. Secondo Reuters, è calata la fiducia degli investitori verso l’intelligenza artificiale, per via della debolezza degli ultimi dati economici statunitensi. La nuova tecnologia negli ultimi tempi aveva innescato un forte interesse verso il titolo. Second Bloomberg Nvidia è alle prese anche con i guai legali. Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha infatti ampliato l’indagine sulle pratiche antitrust. Calo deciso per Intel, che segna un -3,33%. Ce l’ha fatta a recuperare Tesla che ha rimbalzato del +4,19%. Da segnalare Qualcomm +1,28%. Ha lanciato un nuovo processore PC, indicato per integrare l’intelligenza artificiale nell’ambito dei sistemi. La società cerca dunque di togliere terreno della sua concorrente Intel, che sta attraversando un momento di difficoltà -2,3%.

L’amministrazione Biden, riporta Reuters, ha comunicato a Nippon Steel in una lettera che la sua acquisizione da 14,9 miliardi di dollari di U.S. Steel rappresenterebbe un rischio per la sicurezza nazionale, danneggiando l’industria siderurgica americana, hanno dichiarato tre persone, aggiungendo prove che gli Stati Uniti sono pronti a bloccarla. I future statunitensi scendono: -0,09% quello sul Dow Jones e -0,13% quello sull’S&P500.

Borse asiatiche incerte, Tokyo la peggiore a -1,3%

Le borse asiatiche sono incerte stamane, ma è Tokyo a vestire la maglia nera. Penalizzata dalla forza dello yen (il cross dollaro/yen scambia a 143,46, -1,36%), la borsa di Tokyo è in ribasso dell’1,32% a 36.559 punti. Pesano anche le perdite delle azioni legate ai semiconduttori. Tokyo Electron e Advantest hanno perso, rispettivamente, il 2,5% e il 2,1%, mentre Renesas Electronics è arretrata del 3,6%. Il membro del consiglio di amministrazione della Banca del Giappone, Hajime Takata, ha ribadito che se l’inflazione, come previsto, aumenterà, se la sostenibilità delle attività economiche positive sarà confermata, sarà adeguato ulteriormente il grado di allentamento monetario. Parlando ad un gruppo di dirigenti d’azienda a Ishikawa, Takata ha detto che è realistico continuare ad alzare i tassi controllando l’economia e l’inflazione di volta in volta. con un altro calo oltre l’1%. Nippon Steel ha recuperato le perdite iniziali ed è salito dell’1,4% dopo la notizia che Joe Biden, è vicino a bloccare l’offerta da 15 miliardi di dollari di U.S. Steel da parte della società per i rischi legati alla sicurezza nazionale.

L’Hang Seng di Hong Kong è in calo dello 0,4% dopo un avvio in rialzo, per effetto dei ribassi di China Petroleum (5,3%), PetroChina (-3%) e della altre società dell’industria petrolifera. Salgono invece le società immobiliari. CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzhen appena sopra la parità. L’indice TAIEX del listino azionario di Taipei guadagna lo 0,9%. Taiwan Semiconductor Manufacturing, ieri in calo del 6%, rimbalza e sale del 2,9%. Scientech, un importante fornitore di tecnologia al colosso della fabbricazione di chip per conto terzi, ha detto stanotte a Bloomberg Tv che la domanda di chip per l’intelligenza artificiale dovrebbe stimolare la crescita dell’industria dei semiconduttori nei prossimi anni. ”Il boom dell’industria dell’IA è appena iniziato”, ha detto Hsu Ming-Chi. Il titolo Scientech è intorno alla parità, +75% dall’inizio del 2024.

In India la banca centrale sta vendendo dollari statunitensi per impedire alla rupia di indebolirsi oltre la soglia psicologica di 84. La rupia è quotata a 83,976 per dollaro rispetto a 83,9650 della sessione precedente.

Il petrolio WTI non dà grandi segni di risveglio e non riesce a risalire sopra i settanta dollari il barile.

Borse europee: che cosa seguire oggi

Le borse dell’Europa dovrebbero essere deboli in avvio di seduta. Il future dell’indice EuroStoxx 50 perde lo 0,27%.

Prysmian annuncia l’inizio della costruzione della sua più recente nave posacavi, attraverso una cerimonia di steel cutting presso il cantiere VARD di Tulcea, in Romania. La nuova nave, si legge in una nota, è l’evoluzione della classe Leonardo da Vinci / Monna Lisa, con una maggiore capacità di caricare cavi e soluzioni tecniche sufficientemente avanzate da fronteggiare un mercato in continua evoluzione. La nuova nave rafforzerà le capacità di esecuzione di progetti sottomarini dell’azienda.

Intesa Sanpaolo, che entrerà nell’indice Stoxx Europe 50 in occasione della consueta revisione annuale del paniere, ha comunicato che dal 9 settembre 2024 verrà avviato un programma di acquisto di azioni proprie ordinarie che si concluderà entro il 20 settembre 2024. Il numero delle azioni da acquistare sul mercato è pari a 21.000.000, corrispondente ad una percentuale del capitale sociale di Intesa Sanpaolo pari a 0,11%.

Avio. Vega ha lanciato con successo il satellite per l’osservazione della Terra Sentinel-2C, nell’ambito del programma Copernicus della Commissione Europea. Il satellite, rende noto Avio in una nota, e’ stato rilasciato in orbita elio-sincrona a un’altitudine di circa 775 chilometri.

Saipem ha firmato un accordo di collaborazione con newcleo per individuare soluzioni per l’applicazione offshore della tecnologia di quest’ultima per la produzione di energia nucleare.

Volvo. Dopo Mercedes-Benz, Renault, Volkswagen, anche Volvo Cars fa retromarcia sull’elettrico. La casa automobilistica svedese ha deciso di “adeguare” le ambizioni in materia di elettrificazione a causa delle “mutate condizioni di mercato e delle richieste dei clienti”.

La società, che è di proprietà della cinese Geely Holding, è stata tra le prime case automobilistiche a scommettere sull’elettrificazione totale della flotta. Ma se prima l’obiettivo era quello di avere il 100% delle auto completamente elettriche entro la fine del decennio, ora l’azienda svedese punta a far sì che entro il 2030 il 90-100% del volume di vendite globali sia costituito da auto elettrificate. «Vale a dire un mix di modelli elettrici e ibridi plug-in», spiega in una nota.

I dati macro di oggi

Già pubblicati gli ordini del settore manifatturiero a luglio della Germania, aumentati a sorpresa del 2,9% su base mensile (consenso: -1,5% mese su mese). A giugno c’era stato un aumento degli ordini in entrata del 4,6% rispetto a maggio. Alle 11 in agenda le vendite al dettaglio a luglio dell’Eurozona (precedente: -0,3% mese su mese; consenso: +0,2% mese su mese).

Usa: alle 14.15 arriva la stima Adp ad agosto (precedente: +122.000 unità), alle 14:30 le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione (precedente: +231.000), alle 15:45 il Pmi servizi ad agosto finale (preliminare: 55,2 punti) e alle 16 l’Ism servizi ad agosto (precedente: 51,4 punti; consenso: 51,5 punti), alle 17 con le scorte settimanali di petrolio (precedente: -100.000 barili).