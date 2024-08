Borsa 30 agosto: è il giorno della verità sull’inflazione in Europa e Usa. Nvidia si riprende nell’afterhours e spinge l’Asia

E’ ancora Nvidia a segnare il passo sui listini mondiali: dopo aver segnato un calo alla chiusra di Wall Street, il rialzo notato nelle contrattazioni dell’afterhours spingono al rialzo le borse asiatiche. In Giappone deciso rialzo della produzione elettronica. I produttori giapponesi di acciaio chiedono a Tokyo di limitare le importazioni di acciaio a basso costo dalla Cina. Focus sull’inflazione oggi sulle due sponde dell’Atlantico

E’ ancora Nvidia a condizionare i listini mondiali: dopo il calo post-dati, il titolo della regina di tutti i tech mondiali torna a salire nell’afterhours fornendo supporto alle borse asiatiche. Ma oggi sarà la giornata dedicato all’inflazione, sia in Europa, con qualche timore che scenda più delle attese, sia negli Usa. In entrambi i casi saranno segnali decisivi per la politica monetaria di Bce e Fed.

Wall Street chiude poco variata, ma nell’afterhours Nvidia torna a salire

I future Usa anticipano un rialzo dello 0,3%, favorito dal rimbalzo intorno all’1% di Nvidia nell’afterhours dopo che aveva chiuso in calo del 6% portando in calo anche il Nasdaq Composite (-0,20%). Apple e Nvidia sarebbero in trattative per investire in OpenAI nell’ambito di una operazione di raccolta fondi della società madre di ChatGPT fino a 100 miliardi di dollari. E’ quanto riportano il Wall Street Journal e Bloomberg, che chiama in causa anche Nvidia. Anche la società di venture capital Thrive Capital sarebbe pronta ad investire circa 1 miliardo di dollari in OpenAI, guidando il round di finanziamento. Al round di raccolta dovrebbe partecipare anche Microsoft, il più grande investitore di OpenAI con oltre 10 miliardi di dollari investiti.

In generale Wall Street, dopo un avvio positivo guidato dal dato sul PIL Usa del secondo trimestre oltre le attese che ha attenuato i timori di una recessione, chiude poco mossa, con Dow Jones a +0,60%, S&P500 invariato. L’attenzione oggi è concentrata sull‘inflazione statunitense. Alle 14:30 verrà pubblicato l’indice dei prezzi Personal Consumption Expenditures (PCE), l’indicatore preferito dalla Fed per misurare l’inflazione, relativo al mese di luglio. Le stime sono per un lieve incremento su base annua a +2,60% (da +2,50%) per quanto riguarda il dato globale e a +2,70% (da +2,60%) per il dato “base”.

Asia tonica. Forte rialzo della produzione giapponese di elettronica

Le borse asiatiche sono tutte in rialzo sulla spinta della ripresa della quotazione di Nvidia nell’afterhours, nel finale di un mese dal tono prevalentemente negativo. Gli indici cinesi CSI 300 e Shanghai Composite salgono dell’1,7% e si allontanano dai minimi degli ultimi sei mesi, ma il bilancio di agosto rimane in rosso del -3% a causa di un costante deflusso di capitali. L’indice Hang Seng è in aumento dell’1,8% per un bilancio mensile a +2,5%. I solidi risultati di diversi pesi massimi della tecnologia hanno stimolato un’ondata di acquisti a prezzi considerati “a buon mercato”.

Il Nikkei 225 sale dello 0,5%, in agosto -1,5%. I dati sull‘inflazione di Tokyo sono stati leggermente superiori alle aspettative, segnalando che la spesa privata si sta ulteriormente rafforzando grazie a salari più alti. La produzione industriale in Giappone è aumentata a luglio dopo essere scesa il mese precedente. Il ministero dell’Industria, secondo quanto riporta NHK, afferma che l’indice complessivo di luglio è cresciuto del 2,8% su base mensile. La produzione è salita in generale, con 14 delle 15 categorie che hanno registrato guadagni. In particolare, la produzione di apparecchiature elettroniche per l’informazione e le comunicazioni è stata particolarmente forte con un +7,5%, forte di un ordine su larga scala di apparecchiature radar. I macchinari per la produzione hanno poi registrato un’impennata del 7% guidata dalla domanda di apparecchiature per la produzione di semiconduttori da Cina e Taiwan. Il Kospi della Corea del Sud sale dello 0,6%. L’ASX 200 australiano sale dello 0,4%. Entrambi sono destinati a perdite limitate ad agosto. L’indice Sensex indiano ha toccato in avvio di seduta il nuovo record storico a 82.637 punti, poiché l’ottimismo sulle prospettive economiche dell’India ha spinto gli acquisti. Nell’intero mese di agosto +0,5%. Nippon Steel e altri produttori di acciaio giapponesi hanno sollecitato Tokyo a prendere in considerazione la possibilità di limitare le importazioni di acciaio a basso costo dalla Cina, il più grande produttore di acciaio al mondo, per proteggere il mercato giapponese. Le esportazioni di acciaio della Cina sono aumentate del 24% a 53,4 milioni di tonnellate nella prima metà del 2024, raggiungendo quota 100 milioni di tonnellate

Le altre variabili

Il rendimento del Bund decennale è a 2,27%, mentre quello del BTP decennale è a 3,65% con lo spread che quota a 138 pb. L’Euro dollaro è a 1,107 con il biglietto verde in ripresa perchè si affievolisce l’ipotesi di un taglio di 50 punti base a settembre. Petrolio: Brent e WTI +0,3%. Oro -0,3% a 2.514 dollari. Martedì scorso ha toccato il nuovo massimo storico a 2.531 dollari. Bitcoin a 59.000 dollari, -1%. Treasury Note a dieci anni a 3,86%.

Borse europee: che cose seguire oggi

Le borse dell’Europa si apprestano ad aprire poco sotto la parità in una seuta dominata da una fattica di dati macro, con quelli sull’inflazione, che potrebbe essere scesa più delle attese, che dominano la scena. Il future sull’Eurostoxx50 segna un -0,10%. Il FtseMib di Milano ieri ha chiuso in rialzo del +0,9%, sui massimi da oltre un mese. Dax di Francoforte +0,70%. L’indice EuroStoxx 600 ha guadagnato lo 0,5%, sfiorando il record storico di inizio luglio e in particolare l’indice Stoxx Insurance ha toccato livelli che non vedeva da ventitré anni.

Aquafil Ha approvato il nuovo piano industriale 2024-2026, che prevede a fine periodo un Ebitda compreso tra 90 e 96 milioni di euro, e propone un aumento di capitale in opzione fino a 40 milioni per accelerare l’implementazione delle iniziative strategiche del piano e cogliere eventuali opportunità di consolidamento del settore.

Juventus Ha raggiunto un accordo con la società Liverpool FC per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Federico Chiesa a fronte di un corrispettivo di 12 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di 3 milioni.Carraro: sfrutta il boom indiano, a Mumbai quota la filiale locale (Il Sole 24 Ore, pag. 22)

In Cassa Depositi e Prestiti stanno partendo i lavori di studio per sostenere Italgas nell’operazione di acquisizione di 2i Rete Gas, che unirà i due più grandi operatori italiani attivi nella distribuzione del gas. In via Goito sarebbero al lavoro per delineare le modalità di sostegno a Cdp Reti in vista dell’aumento di capitale – che dovrebbe aggirarsi intorno al miliardo di euro – che servirà a Italgas per finanziare in parte il deal.

Ferrari ha toccato giovedì il nuovo massimo storico a 445,40 euro.

Generali ha chiuso sui massimi da metà maggio, nell’area dei prezzi più alti dal 2008.

Raffica di dati macro di oggi: domina l’inflazione

Oggi sarà reso noto alle ore 11.00 il dato complessivo dell’Eurozona, previsto dal consenso di mercato al 2,2%, dal 2,6% di luglio. Ma potrebbe essere inferiore dopo il netto calo visto ieri ad agosto in Germania (scesa al 2%, dal 2,6% di luglio) e in Spagna (calata al 2,4, dal 2,9% di luglio). In entrambi i casi i valori sono stati inferiori alle previsioni, sulla spinta di effetti base e dell’andamento di energia e cibo. L’inflazione tedesca è scesa ai minimi da marzo 2021. Gli analisti indicano che il carovita nei prossimi mesi nella zona euro potrebbe scendere più di quanto atteso da Francoforte e finire sotto l’obiettivo del 2%. Il che condizionerà le prossime mosse del board Bce.

Gli altri dati in agenda: 08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,8%; preced. 2,3%), mensile (atteso 0,5%; preced. 0,2%). Consumi familiari, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,5%). PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,3%), Prezzi produzione, mensile (preced. -0,3%), Prezzi produzione, annuale (preced. -0,6%). Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,3%). 09:55 Germania: Tasso disoccupazione (atteso 6%; preced. 6%). 10:00 Italia: Tasso disoccupazione (atteso 7%; preced. 7%). 11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%), annuale (atteso 1,2%; preced. 1,3%). 12:00 Fiducia consumatori (atteso 99,2 punti; preced. 98,9 punti), 12:00 Fiducia imprese (preced. 94,2 punti). 14:30 Usa: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%), redditi personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%), 15:45: PMI Chicago (atteso 45 punti; preced. 45,3 punti), 16:00 : Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 67,8 punti; preced. 66,4 punti)