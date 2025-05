Borsa 21 maggio: l’Europa guarda al Medio Oriente. A Milano focus su Stm, Leonardo e banche – DIRETTA

Borse contrastate in avvio, Milano sopra la parità. Salgono petrolio e oro. Segui la DIRETTA • MERCATI Vendite su dollaro e Treasury, mentre Wall Street interrompe il rally di Gabriella Bruschi

Borse europee contrastate in apertura con gli occhi su ciò che sta accedendo e soprattutto potrebbe accadere in Medio Oriente con Israele che, secondo informazioni di intelligence Usa, starebbe preparando un attacco alle infrastrutture nucleari dell’Iran. Occhi anche sull’Ucraina dopo le parole del presidente statunitense Donald Trump che parlando ai giornalisti nello Studio Ovale, ha detto: “Se non succede qualcosa, mi tiro indietro”. “Questa era una situazione europea e sarebbe dovuta rimanere tale”, ha aggiunto.

In questo contesto Milano, Madrid, Amsterdam e Londra viaggiano leggermente sopra la parità, mentre Francoforte e Parigi sono in territorio negativi in attesa di possibili sviluppi sul fronte geopolitico. Le tensioni internazionali, nel frattempo, spingono al rialzo il petrolio, con il Brent e il Wti che salgono di oltre l’1%. Acquisti anche sull’oro, con il future a 3.314 dollari l’oncia.

Tornando all’azionario, a Milano gli occhi sono ancora sulle banche, dopo il via libera dell’Ivass all’ops di Monte dei Paschi su Mediobanca e l’ennesimo scontro – stavolta sulla sospensiva chiesta da Piazza Gae Aulenti alla Consob – tra Unicredit e Banco Bpm. Tra i titoli più comprati spiccano Banca Mediolanum, Bper e Pop Sondrio.

Attenzione anche su Stm, in ribasso, dopo le nuove schermaglie sui chips minacciate dalla Cina, che ha preannunciato che potrebbe intraprendere azioni legali contro qualsiasi individuo o organizzazione che assiste o attua le misure statunitensi che sconsigliano alle aziende di utilizzare semiconduttori avanzati provenienti dal Paese.

Continuano a essere comprate le azioni della difesa, da Leonardo a Fincantieri sulla prospettiva che stia per essere lanciato un fondo da 150 miliardi di euro per la sicurezza europea. Leonardo, in più, ieri ha annunciato la fornitura alla Malesia di 28 elicotteri destinati a impieghi governativi. In fondo al Ftse ci sono invece Amplifon, Buzzi e Stellantis.

Sul mercato valutario, l’euro sale sul biglietto verde: vale 1,1332 dollari (ieri in chiusura a 1,1257 dollari), mentre ad Amsterdam è in rialzo il prezzo del gas. Infine lo spread: il differenziale tra Btp e Bund ieri è nuovamente sceso a 99 punti base e oggi viaggia a quota 100.