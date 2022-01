Borsa 2022: ecco quando è chiusa (e aperta) Piazza Affari

Piazza Affari rimarrà chiusa in alcuni giorni festivi, mentre in altri le contrattazioni andranno avanti normalmente e lo stop riguarderà solo l’afterhours – Ecco il calendario di Borsa del 2022

Il 2021 si è chiuso con le Borse che, nonostante il rallentamento causato da Omicron, hanno archiviato l’anno all’insegna dei rialzi e nuovi record. Adesso è giunta l’ora di pensare al 2022. Lunedì 3 gennaio, le contrattazioni ripartiranno, aprendo ufficialmente il nuovo anno. Per gli investitori è necessario prepararsi per tempo in modo da capire dove mettere i propri soldi (e quando). Allo scopo potrebbe essere utile anche conoscere il calendario di Borsa 2022, con i giorni di chiusura e quelli di apertura. Borsa Italiana, come le altre piazze mondiali, anche quest’anno avrà dei giorni in cui resterà chiusa, spesso in corrispondenza delle feste. Bisogna però fare attenzione, perché non sempre i giorni festivi corrispondono a uno stop delle contrattazioni.

Come da tradizione, le Borse sono sempre chiuse sabato e domenica. Nel 2022 la Borsa rimarrà chiusa nei seguenti giorni:





venerdì 15 aprile (Venerdì Santo);

lunedì 18 aprile (Pasquetta);

lunedì 15 agosto (Ferragosto);

lunedì 26 dicembre (Santo Stefano).

Il 24 dicembre (vigilia di Natale) e il 31 dicembre (vigilia di Capodanno) nel 2022 cadono di sabato, quindi le contrattazioni saranno ferme come sempre.

La Borsa rimarrà invece aperta nelle seguenti giornate festive:

giovedì 6 gennaio (Epifania),

giovedì 2 giugno (Festa della Repubblica),

martedì 1° novembre (Ognissanti)

giovedì 8 dicembre (Immacolata Concezione).

Per quanto riguarda l’afterhours, lo stop è previsto nelle seguenti giornate: