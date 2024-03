Bonus terme 2024: fino a 250 mila euro per rilanciare il settore. A chi spetta e quando arriva

Il bonus sarà erogato per tre anni e avrà una dotazione totale di 30 milioni di euro. Rispetto ai precedenti interventi questo è pensato direttamente per le aziende del settore che vogliono riqualificare. In arrivo anche sconti sull’Iva. Ecco tutti i dettagli

In arrivo un nuovo bonus terme volto a rilanciare il settore. È la proposta di due emendamenti presentati in commissione Bilancio da parte di Lega e Forza Italia. Gli emendamenti propongono l’istituzione di un bonus terme a favore delle aziende del settore, con l’obiettivo di incentivare gli investimenti per la riqualificazione degli impianti termali. L’importo del bonus è previsto essere di 250 mila euro e verrà erogato sotto forma di credito d’imposta, coprendo il 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione delle aziende termali. La proposta è inclusa nel Decreto Legge Pnrr e punta a promuovere uno stile di vita sano e migliorare il benessere psicofisico attraverso un sostegno finanziario alle aziende del settore termale.

Bonus terme: a chi è rivolto?

In passato, il bonus terme era associato agli sconti offerti ai cittadini per i servizi termali. Questa volta, invece, il focus del governo è orientato verso nuovi incentivi e benefici per le aziende del settore puntando alla loro riqualificazione.

Il nuovo bonus consiste in un credito d’imposta del 50% sulle spese di ristrutturazione sostenute dalle aziende termali, fino a un massimo di 250.000 euro per beneficiario. Sebbene, quindi, differente rispetto ai bonus precedenti, l’obiettivo rimane lo stesso: rilanciare il settore termale.

Bonus terme: quando arriva?

Il nuovo bonus dovrebbe arrivare già nel corso dell’anno e sarà erogato per tre anni, dal 2024 al 2026, con un massimo di 250.000 euro per ogni beneficiario. Questo credito d’imposta non influirà sulle imposte come l’Ires, l’Irpef e l’Irap, né sulla deducibilità degli interessi passivi. Il bonus avrà una dotazione totale di 30 milioni di euro, suddivisi in 10 milioni all’anno dal 2024 al 2026.

Il bonus terme sarà soggetto a ulteriori dettagli che verranno resi noti attraverso un decreto specifico. Questo decreto dovrebbe essere emanato entro due mesi dalla conversione in legge del decreto stesso. Saranno comunicati i requisiti necessari per accedere al bonus, così come le modalità per richiederlo. Se il governo approverà il tutto subito dopo Pasqua le regole di accesso e il bonus potrebbero essere disponibili entro fine maggio.

Settore termale: arriva anche lo sconto sull’Iva

I due emendamenti presentati dalla maggioranza includono la possibilità per le aziende termali di dedurre l’Iva fino alla fine del 2027 per una serie di costi legati all’attività termale, come l’acquisizione, la realizzazione, l’ampliamento e la ristrutturazione di immobili destinati all’esercizio delle attività termali. Lo sconto sull’iva si applicherebbe anche per acquisire, elaborare, realizzare o attuare progetti di ricerca e di sviluppo, così come per il lavoro interinale. L’Iva relativa agli investimenti sarà contabilizzata separatamente e sarà sempre detraibile.