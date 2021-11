Bonifiche Ferraresi: Eni e Intesa entrano nel capitale

I due gruppi metteranno sul piatto 20 milioni di euro ciascuno tramite aumenti di capitale riservati, per ottenere ognuno il 3,32% di BF

Bonifiche Ferraresi stringe un’alleanza con Eni e Intesa Sanpaolo. Lo annuncia il gruppo BF in una nota, spiegando che le tre società hanno firmato un accordo per avviare una collaborazione strategica, con la cessione di una quota del capitale di Bonifiche Ferraresi a Eni e a Intesa.

Il Cda di BF ha inoltre convocato un’assemblea in sede ordinaria e in sede straordinaria per il prossimo 21 dicembre.





L’investimento nel capitale sociale di BF da parte di Eni e Intesa – che metteranno sul piatto 20 milioni di euro ciascuna – avverrà attraverso aumenti di capitale riservati al termine dei quali le due società avranno ognuna il 3,32% di Bonifiche Ferraresi.

Inoltre, Eni e Bf hanno costituito una equity joint-venture paritetica con diversi obiettivi: