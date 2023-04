Bond effervescenti: quello di Tim con cedola del 6,87% e il nuovo Btp green a 8 anni del Mef

Tim riapre il collocamento del bond con scadenza il 15 febbraio 2028 che servirà a rifinanziare il debito a breve termine – Il Tesoro affida a 5 banche l’emissione del nuovo Btp green a 8 anni

Bond effervescenti al via. Tim riapre, lunedì 3 aprile, il collocamento del bond con scadenza il 15 febbraio 2028 (call) che servirà a rifinanziare il debito a breve termine. Come riporta Milano Finanza si tratta di unsenior unsecured per un valore di 400 milioni di euro e una cedola del 6,875%. Il taglio minimo di investimento è da investitori istituzionali, 100mila euro. Il prezzo del bond in asta si muove fra 100,00-100,50. Il titolo, nel frattempo, sale a Piazza Affari dell’0,95% a 0,31 euro per 6,83 miliardi di capitalizzazione.

Mef, in arrivo nuovo Btp green bond a 8 anni

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato la nuova emissione del titolo che finanzierà gli investimenti sostenibili. Sarà un Btp green a 8 anni (scadenza 30 ottobre 2031), e l’operazione sarà effettuata “nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato”. Il mandato per il collocamento è stato affidato a 5 banche: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bnp Paribas, BofA Securities Europe, Crédit Agricole e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese.

Nella nota, il ministero dell’Economia ricorda che si tratta di un titolo di Stato italiano dedicato al finanziamento delle spese dello Stato ambientalmente sostenibili nelle seguenti categorie: fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica; efficienza energetica; trasporti; prevenzione e controllo dell’inquinamento ed energia circolare; tutela dell’ambiente e della diversità biologica; ricerca.