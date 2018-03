Bollette luce e gas: forte taglio da aprile

Grazie al ribasso delle quotazioni sui mercati all’ingrosso, l’Authority dell’energia ha fortemente ridotto le bollette dell’elettricità e del gas a partire dal primo aprile – Le bollette della luce scendono dell’8% e quelle del gas del 5,7%

Nel secondo trimestre del 2018, per la famiglia tipo, le bollette dell’elettricità e del gas saranno più leggere. Lo riferisce un comunicato dell’Arera, l’ Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

Dal prossimo primo aprile la bolletta elettrica calerà dell’8%, mentre per il gas la riduzione sarà del 5,7%. La diminuzione – prevista dall’ultimo aggiornamento delle condizioni economiche di riferimento per le famiglie e i piccoli consumatori in tutela per il secondo trimestre 2018 – è determinata dalla flessione delle quotazioni sui mercati all’ingrosso ed è influenzata anche dalla prevista stagionalità dei consumi di elettricità e gas.

In particolare, il calo dell’elettricità è sostanzialmente legato all’andamento dei prezzi all’ingrosso, stimati in riduzione per il secondo trimestre 2018 (-14% circa il Prezzo Unico Nazionale rispetto alla media del primo trimestre 2018). Anche per il gas la prossima stagione primaverile, con consumi e quotazioni in riduzione a livello europeo, implica – come atteso – il calo dei prezzi anche nei mercati all’ingrosso italiani.