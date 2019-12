Bocconi: sale al 3° posto tra le migliori business school

La Bocconi sale sul podio dei podi del Financial Times. Il ranking tiene conto dei risultati di quattro classifiche pubblicate nel corso nel 2019. Ecco le prime 20 università europee

Dai master ai corsi per manager, grazie ai risultati positivi ottenuti nei vari ranking del Financial Times nel corso del 2019, la Bocconi School of Management scala tre posizioni e si colloca al 3° posto nella classifica delle migliori business school europee.

La classifica del Financial Times viene stilata pesando in parti uguali (25%) i risultati ottenuti dalle scuole nei quattro ranking che il quotidiano realizza durante l’anno relativi ai Master in management, ai Master of business administration, all’Executive Mba e alla formazione manageriale, sia su commessa aziendale, sia ad iscrizione individuale.

La crescita della Bocconi si è consolidata negli ultimi anni, raggiungendo il podio per la prima volta e superando istituzioni molto conosciute nella competizione internazionale come la francese Insead, la svizzera Imd e Oxford Said, la business school dell’Università di Oxford.

«SDA Bocconi ha preso molto sul serio il concetto di formazione continua», afferma il Preside di facoltà di SDA Bocconi,Giuseppe Soda, «proponendo esperienze formative per ogni stadio di sviluppo della carriera e mettendo al centro della propria offerta i bisogni specifici di potenziamento delle competenze in una logica di apprendimento continuo. Pur nell’adozione dei migliori standard internazionali, il tocco di “italianità” di SDA è la personalizzazione dei percorsi di crescita formativi per le aziende e le singole persone».

Soda conclude spiegando che: «Le nuove aule consentono, infatti, la trasmissione delle lezioni in broadband, la condivisione dei device sia durante le lezioni che lo studio, compresa la proiezione multipla su schermo, per rendere immersiva e interattiva l’esperienza».