Bob Dylan in mostra al MAXXI di Roma: dal 16 dicembre la prima tappa europea di “Retrospectrum”

Al MAXXI di Roma, oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli, disegni a inchiostro e grafite, sculture in metallo, materiale video, che esplorano oltre 60 anni di attività creativa di Bob Dylan

Bob Dylan: “Retrospectrum” è il titolo della mostra che raccoglie le opere di arte visiva dal 16 dicembre apre al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI.

L’esposizione, dopo essere stata al MAM di Shangai e al Patricia & Phillip Frost Art Museum di Miami la mostra a cura di Shai Baitel arriva a Roma e sarà la prima tappa europea.

Mostra Bob Dylan al MAXXI di Roma

ph.Ken Regan

Dice lo stesso Bob Dylan: “È molto gratificante sapere che le mie opere visive saranno esposte al MAXXI, a Roma: un museo davvero speciale in una delle città più belle e stimolanti del mondo. Questa mostra vuole offrire punti di vista diversi, che esaminano la condizione umana ed esplorano quei misteri della vita che continuano a lasciarci perplessi. È molto diversa dalla mia musica, naturalmente, ma ha lo stesso intento“.

Commenta Giovanna Melandri, Presidente Fondazione MAXXI “Musicista, compositore, poeta, Premio

Nobel per la letteratura. Bob Dylan è un mito assoluto, un’icona culturale tra le più importanti del nostro

tempo. Con questa mostra, avremo il privilegio di scoprire un aspetto inedito del suo talento inesauribile:

i suoi dipinti, come le sue canzoni, sono potenti, sinceri, immediati, evocano cammini e suggestioni on

the road. Dylan è un pezzo della nostra storia e una parte di noi, Per questo sono particolarmente lieta

di questa mostra al MAXXI che lo racconta nella sua interezza e ci racconta”.

Dichiara il curatore della mostra Bob Dylan Shai Baitel: “Questa mostra, che abbraccia tutta la carriera di Bob Dylan, presenta il suo approccio unico all’arte visiva e la sua padronanza della pittura, del disegno e della scultura. Offre l’opportunità unica di vedere il viaggio creativo di Dylan attraverso il tempo e i luoghi, tra cui la scalinata di Piazza di Spagna, immortalata nell’opera Quando dipingo il mio capolavoro”.