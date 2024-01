BlackRock punta sulle infrastrutture e acquisisce Global Infrastructure Partners per 12 miliardi di dollari

Le mosse della più grande società d’investimento globale. Fink: “Opportunità di investimento a lungo termine più interessanti”. L’accordo prevede 3 miliardi in contanti e 12 milioni di azioni ordinarie dell’asset manager

BlackRock, il più grande asset manager del mondo, ha concordato l’acquisizione di Global Infrastructure Partners (Gip), uno dei principali gestori indipendenti di fondi infrastrutturali.

L’accordo prevede un pagamento totale di 3 miliardi di dollari in contanti e circa 12 milioni di azioni ordinarie di BlackRock, valutate complessivamente a 9,5 miliardi di dollari (in base alla chiusura delle azioni ieri a Wall Street a 792 dollari per azione).

L’acquisizione fa parte della crescente attenzione della società di investimento newyorkese per le infrastrutture poiché rappresentano “una delle più interessanti opportunità di investimento a lungo termine” spiega l’amministratore delegato e Ceo Larry Fink.

Cos’è Global Infrastructure Partners

Gip, fondata nel 2006, è un importante investitore indipendente globale nel campo delle infrastrutture. Gestisce oltre 100 miliardi di dollari in asset dei clienti, focalizzandosi su azioni e debito infrastrutturali. I settori di interesse principali includono energia, trasporti, acqua, rifiuti e digitale.

Invece, il patrimonio gestito da BlackRock per i clienti nel settore infrastrutturale supera i 50 miliardi di dollari, comprendendo capitale, debito e soluzioni infrastrutturali. Questo portafoglio ha registrato una crescita sia organica che inorganica sin dal suo lancio nel 2011.

Nasce un completo franchising infrastrutturale globale

L’unione di Gip con le offerte infrastrutturali di BlackRock crea un completo franchising infrastrutturale globale con capacità differenziate nella creazione e gestione delle risorse. La nuova entità, con un patrimonio combinato di oltre 150 miliardi di dollari, mira a offrire ai clienti competenze infrastrutturali complete e leadership di mercato nelle aree di azioni, debito e soluzioni su vasta scala.

“Le infrastrutture rappresentano una delle opportunità di investimento a lungo termine più interessanti, poiché una serie di cambiamenti strutturali rimodellano l’economia globale – ha commentato Laurence Fink, presidente e Ceo di BlackRock – Riteniamo che l’espansione delle infrastrutture fisiche e digitali continuerà ad accelerare, poiché i governi danno priorità all’autosufficienza e alla sicurezza attraverso una maggiore capacità industriale nazionale, l’indipendenza energetica e l’onshoring o il quasi-shoring dei settori critici”.