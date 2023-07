BlackRock, masse tornano oltre 9 mila miliardi, in lieve calo i ricavi a -1%. Gli utili salgono del 27%

Gli investimenti e il rally dei mercati hanno sostenuto i conti della maggiore società di investimento al mondo nel secondo trimestre. Gli utili per azione adjusted sono di 9,28 dollari per azione, in aumento del 26% dai 7,36 dollari dello stesso periodo 2022

BlackRock, la maggiore società di investimento al mondo, nel secondo trimestre ha visto salire utili del 27%, mentre gli asset in gestione sono cresciuti dell’11% a 9.425 miliardi di dollari dai 8,487 miliardi di giugno 2022, grazie all’andamento positivo dei mercati e all’effetto raccolta. Invece i ricavi sono calati dell’1%, soprattutto a causa dell’impatto dei movimenti registrati dalle Aum medie negli ultimi dodici mesi.

Fink: buoni gli investimenti, le partnership e i mercati

“BlackRock ha generato una raccolta netta totale di 190 miliardi di dollari, la migliore del settore, nel primo semestre 2023, di cui 80 miliardi nel secondo trimestre. La nostra solida performance sugli investimenti e le solide partnership con i clienti hanno determinato una crescita organica sostenuta che, combinata con il miglioramento dei mercati e alle fluttuazioni valutarie, ha generato un aumento di 831 miliardi delle Aum di BlackRock rispetto a fine 2022″, ha detto l’amministratore delegato Laurence Fink.

Da fine 2022 le masse sono salite di 831 miliardi. I flussi del secondo trimestre sono stati pari a 80 miliardi netti (di cui 48 miliardi negli Etf, 23 miliardi nel cash, 5 nel segmento istituzionale e 4 nel retail), per un totale di 190 miliardi nei sei mesi (70 miliardi negli Etf, 31 nel cash, 86 nel segmento istituzionale e 4 nel retail).

Utile per azione adjusted a 9,28 dollari

Nei tre mesi a giugno, BlackRock ha messo a segno profitti netti per 1,366 miliardi di dollari, 9,06 dollari per azione, contro gli 1,077 miliardi, 7,06 dollari per azione, dello stesso periodo dell’anno scorso. L’utile per azione adjusted è stato di 9,28 dollari, meglio delle previsioni degli analisti per 8,5 dollari. I ricavi sono calati da 4,526 a 4,463 miliardi. L’utile operativo è sceso del 3% a 1,615 miliardi, con il margine operativo passato dal 36,9% al 36,2%.

