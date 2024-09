BlackRock lancia mega fondo da 30 miliardi con Microsoft per l’intelligenza artificiale. A bordo anche Nvidia e Mgx

Il fondo, denominato Global AI Investment Partnership e gestito dalla nuova unità di BlackRock, Global Infrastructure Partners, mira a raccogliere fino a 100 miliardi per far fronte all’alta domanda energetica delle tecnologie AI

BlackRock, il colosso della gestione fondi, sta per lanciare un super-fondo da oltre 30 miliardi di dollari dedicato alle infrastrutture per l’intelligenza artificiale. In questo ambizioso progetto figurano nomi di spicco come Microsoft, Nvidia e Mgx, la società di investimenti sostenuta dal fondo sovrano emiratino. Gran parte di questi investimenti infrastrutturali sarà destinata agli Stati Uniti per sostenere l’innovazione e la crescita economica nel settore dell’AI, mentre il restante capitale verrà impiegato nei paesi partner.

Il nuovo fondo denominato Global AI Investment Partnership, sarà lanciato tramite la nuova unità di investimento infrastrutturale di BlackRock, Global Infrastructure Partners (Gip), recentemente acquisita per 12,5 miliardi di dollari. Secondo il Financial Times è destinato a diventare uno dei più grandi veicoli di investimento mai visti a Wall Street. Il piano prevede l’impiego delle risorse per costruire centri dati e impianti energetici in grado di soddisfare la voracità elettrica di queste strutture all’avanguardia.

Il ruolo di Microsoft, Nvidia e Mgx

Microsoft, già un attore chiave nel panorama tecnologico, contribuirà al progetto con la sua vasta esperienza e risorse. Nvidia, il gigante dei microchip per l’AI, fornirà consulenze tecniche essenziali per la progettazione degli stabilimenti. Mgx, una società di investimenti degli Emirati Arabi Uniti specializzata in tecnologie avanzate e infrastrutture AI, sarà un partner chiave e potrebbe addirittura puntare su OpenAI, la startup dietro a ChatGPT, nel prossimo round di finanziamenti.

Come e dove investirà il nuovo fondo?

Il fondo ha come obiettivo di raccogliere fino a 30 miliardi di dollari in equity. Questi capitali saranno utilizzati per sostenere ulteriori 70 miliardi di dollari in finanziamenti di debito, portando il totale potenziale dell’investimento a 100 miliardi di dollari. L’intento è risolvere il problema energetico dell’AI, che richiede una fornitura di elettricità abbondante e costante per alimentare la potenza di calcolo necessaria. L’Agenzia Internazionale dell’Energia prevede che i consumi elettrici globali dei data center supereranno i 1000 terawattora entro il 2026, più del doppio rispetto al 2022.

I commenti

“Mobilitare capitale privato per costruire infrastrutture di intelligenza artificiale come data center ed energia sbloccherà un’opportunità di investimento a lungo termine multimiliardaria”, ha dichiarato Larry Fink, ceo di BlackRock.

Brad Smith, presidente di Microsoft, ha aggiunto: “Il paese e il mondo avranno bisogno di maggiori investimenti di capitale per accelerare lo sviluppo dell’infrastruttura AI necessaria. Questo tipo di sforzo è un passo importante”.

Infine, Bayo Ogunlesi, ceo di GIP, ha commentato: “C’è una chiara necessità di mobilitare ingenti quantità di capitale privato per finanziare investimenti in infrastrutture essenziali”.