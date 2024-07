BlackRock acquisisce Preqin per 3,23 miliardi di dollari: dati e analisi per dominare i mercati privati

BlackRock, la più grande società di gestione patrimoniale del mondo, rafforza la sua leadership nel settore dei dati dei mercati privati con l’acquisizione della società di dati britannica. L’operazione mira a integrare dati, ricerca e processi di investimento di Preqin sulla piattaforma Aladdin, creando una soluzione unificata per i gestori di fondi e gli investitori

BlackRock, la più grande società di gestione patrimoniale del mondo, espande la sua presenza nel segmento dei dati dei mercati privati. La società guidata da Larry Fink ha annunciato l’acquisizione della società di dati britannica Preqin per 2,55 miliardi di sterline, equivalenti a circa 3,23 miliardi di dollari in contanti, andando a consolidare ulteriormente il settore dei dati finanziari. Secondo Reuters, BlackRock ha superato altri giganti come S&P Global e Bloomberg, anch’essi interessati all’acquisizione della società britannica.

Secondo la nota di BlackRock, l’acquisizione di Preqin completerà la sua piattaforma tecnologica Aladdin, integrando dati, ricerca e processi di investimento per i gestori di fondi. L’acquisizione di Preqin si completerà con un pagamento in contanti di 2,55 miliardi di sterline.

Dati finanziari: un Settore in Consolidamento

Con questa operazione BlackRock, quindi, consolida ulteriormente il settore dei dati finanziari, con numerose operazioni di fusione e acquisizione che ne hanno ridefinito i confini. Nel 2022, S&P Global ha acquisito IHS Markit per 44 miliardi di dollari, mentre il London Stock Exchange Group ha comprato Refinitiv per 27 miliardi di dollari. Movimenti che riflettono l’importanza crescente dei dati nel panorama finanziario globale.

Cosa fa Preqin

Preqin, fondata nel 2003, è specializzata nella fornitura di dati e analisi sui settori degli investimenti alternativi, inclusi hedge fund e private equity. La società ha costruito una reputazione solida grazie alla qualità e all’affidabilità dei suoi dati, attirando una vasta gamma di clienti globali.

Negli ultimi tre anni, la società ha registrato una crescita annuale del 20% e si prevede che nel 2024 genererà circa 240 milioni di dollari di entrate ricorrenti. Con una copertura globale che include 190.000 fondi, 60.000 gestori di fondi e 30.000 investitori, Preqin è diventata un punto di riferimento nel suo settore.

Dopo la conclusione della transazione, il suo fondatore Mark O’Hare entrerà a far parte di BlackRock in qualità di vicepresidente.

L’Integrazione con Aladdin

BlackRock ha sottolineato che questa mossa completerà la sua attività tecnologica Aladdin, migliorando l’integrazione tra dati, ricerca e processi di investimento. Aladdin è il software di gestione del portafoglio di BlackRock, utilizzato da oltre 1.000 clienti per gestire e visualizzare gli investimenti giornalieri. Con l’integrazione dei dati e degli strumenti di ricerca di Preqin, Aladdin offrirà una piattaforma unificata e migliorata per i gestori di fondi e gli investitori nei mercati privati.

“Insieme a Preqin, possiamo rendere gli investimenti sui mercati privati più facili e accessibili, costruendo al contempo una piattaforma meglio connessa per investitori e gestori di fondi”, ha affermato Sudhir Nair, responsabile globale di Aladdin di BlackRock.

“La visione di BlackRock è sempre stata quella di riunire investimenti, tecnologia e dati per offrire soluzioni che soddisfino le esigenze dei nostri clienti nell’intero portafoglio – ha affermato Rob Goldstein, Chief Operating Officer di BlackRock – Poiché i clienti spostano sempre più la loro attenzione dalla scelta dei prodotti alla costruzione dei portafogli, questo cambiamento richiede tecnologia, dati e analisi che creino un “linguaggio comune” per investire nei mercati pubblici e privati”.