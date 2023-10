Birkenstock punta a una valutazione di 9,2 miliardi di dollari nell’Ipo di New York

Lo storico marchio tedesco di sandali Birkenstock ha fissato il prezzo delle sue azioni tra i 44 e i 49 dollari e punta a raccogliere fino a 1,58 miliardi di dollari

Birkenstock sbarca a Wall Street. La società tedesca di calzature Birkenstock ha fissato il prezzo dell’offerta pubblica iniziale (Ipo) delle sue azioni tra i 44 e i 49 dollari e punta a raccogliere fino a 1,58 miliardi di dollari per ottenere una capitalizzazione di circa 9,2 miliardi di dollari. È quanto emerge da un aggiornamento del prospetto depositato presso la Securities and Exchange Commission (Sec), con l’obiettivo di sbarcare sul New York Stock Exchange (NYSE) con il simbolo “Birk”. La valutazione target è superiore agli 8 miliardi di dollari a cui la tedesca puntava il mese scorso, secondo diversi analisti.

Ipo Birkenstock: i dettagli

Nel dettaglio, il produttore tedesco di sandali sta offrendo 10.752.688 azioni ordinarie, mentre l’azionista venditore (L Catterton, la società di private equity sostenuta dal colosso del lusso francese Lvmh) ulteriori 21.505.376 azioni ordinarie. I sottoscrittori potranno inoltre acquistare dall’azionista venditore fino a un massimo di 4.838.709 azioni ordinarie entro 30 giorni a copertura dell’over-allotment. Ipotizzando un prezzo di offerta di 46,50 dollari (il punto medio dell’intervallo di prezzo indicato), il ricavo netto per sarà pari a circa 450,2 milioni di dollari.

A seguito dell’offerta, BK LC Lux MidCo, realtà affiliata a L Catterton, deterrà circa l’82,8% delle azioni ordinarie (o l’80,2% se i sottoscrittori esercitano integralmente la loro opzione per l’acquisto di ulteriori azioni).

Financière Agache (holding del gruppo Arnault) ha indicato un interesse ad acquistare fino a un totale di 325 milioni di dollari di azioni ordinarie. Uno o più fondi gestiti da Sustainable Capital Partners e Norges Bank Investment Management, una divisione di Norges Bank (collettivamente i cornerstone investors) hanno, separatamente, indicato un interesse ad acquistare fino a un totale di 300 milioni di dollari di azioni ordinarie. Goldman Sachs, JPMorgan e Morgan Stanley sono le banche leader dell’operazione.

Birkenstock si quota in Borsa nonostante i mercati

L’azienda ha presentato i documenti per la sua Ipo poco prima che il progettista britannico di chip Arm Holdings e la piattaforma di consegne Instacart facessero i loro tanto attesi debutti sul mercato. L’ondata di attività ha fatto presagire una ripresa del mercato delle Ipo, anche se pochi giorni dopo sia i titoli di Arm che quelli di Instacart sono scesi intorno ai prezzi dell’offerta, gettando un’ombra sul rinnovato appetito degli investitori per le nuove quotazioni.

Birkenstock, ora che è stato anche evitato lo shutdown del governo, ritiene che le partenze sottotono di questi titoli dopo le loro aperture non faranno calare la domanda per le sue azioni, sperando di essere trainati dall’effetto Hollywood, dopo che uno dei suoi marchi è stato presentato nel film di successo “Barbie” dove Margot Robbie è stata vista indossare un paio di Birkenstock rosa. Solo il tempo potrà dirlo.