Biometano: Snam compra impianti e progetti di Asja

Siglato un accordo con Asja Ambiente Italia per l’acquisizione di quattro impianti e successivamente di 7 progetti in corso di costruzione sviluppo – L’operazione copre un arco di 5 anni

Snam annuncia di aver siglato con Asja Ambiente Italia un accordo per l’acquisizione di un portafoglio di impianti e progetti nel settore della produzione di biometano e del trattamento della Forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani). L’operazione è stata realizzata attraverso la controllata Snam4Environment, attiva nel settore del biometano e dell’economia circolare. Il perfezionamento avverrà nel corso dei prossimi cinque anni, in relazione allo stato di sviluppo dei diversi progetti, la cui costruzione sarà a cura di Asja.

Nella prima fase, Snam acquisirà quattro società che controllano altrettanti impianti di recente costruzione in Liguria, Lazio e Umbria. Inoltre, Snam entrerà nel capitale di una società titolare di un impianto in costruzione e di uno in sviluppo in Sicilia. Questi impianti hanno una capacità totale di circa 8,5 MW di cui 6 MW in esercizio per un enterprise value di circa 100 milioni di euro.





In base all’accordo, al verificarsi di alcune condizioni, Snam rileverà poi da Asja altre cinque società proprietarie di altrettanti impianti dalla capacità totale di circa 16 MW, due dei quali in costruzione in Piemonte e Lombardia, e tre in via di autorizzazione in Sicilia.

L’iniziativa, afferma Snam in una nota, “è coerente con la strategia di crescita di Snam nel settore del biometano e più in generale nell’ambito dell’economia circolare, al fine di contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella strategia italiana di transizione ecologica, come indicato anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)”.