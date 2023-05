Biofarma (Ardian) rileva il 100% della americana US Pharma Lab

L’acquisizione verrà finanziata attraverso una combinazione di capitale di debito ed equity – Il closing dell’operazione sarà completato nel corso del terzo trimestre 2023

Biofarma si rafforza nel settore della nutraceutica. La società controllata da Ardian insieme alla famiglia Scarpa ha siglato l’accordo definitivo per l’acquisizione del 100% di US Pharma Lab dal fondatore e presidente, Ashok Luhadia, dal ceo, Amol Luhadia, e da altri membri della famiglia Luhadia. Al fine di rafforzare la partnership tra Ardian, la famiglia Scarpa e la famiglia Luhadia, gli attuali azionisti di US Pharma Lab reinvestiranno parte dei proventi in una controllante indiretta di Biofarma Group. Lo annuncia una nota della controllata del fondo francese Ardian aggiungendo che l’acquisizione verrà finanziata attraverso una combinazione di capitale di debito ed equity. Il closing sarà completato nel corso del terzo trimestre 2023.

L’operazione di Biofarma (Ardian)

Con questa operazione nasce il primo produttore per conto terzi nel settore della nutraceutica a livello globale, dedicato esclusivamente ai prodotti nutraceutici con alcune caratteristiche peculiari “che sarà in grado di offrire considerevoli vantaggi aggiuntivi ai clienti nuovi e a quelli esistenti attraverso un’ampia gamma di tecnologie nutraceutiche e capacità di ricerca e sviluppo, oltre a fornire un servizio armonizzato a livello globale”, ha dichiarato Gianfranco Nazzi, ceo di Biofarma. E sarà operativo in Italia, Francia, Stati Uniti e Cina.

Al fine di rafforzare la partnership, la famiglia Scarpa e la famiglia Luhadia reinvestiranno parte dei proventi in una controllante indiretta di Biofarma. E dopo il perfezionamento dell’acquisizione, il ceo di US Pharma Lab, Amol Luhadia, e il team manageriale manterranno i loro ruoli attuali e continueranno a guidare US Pharma Lab negli Stati Uniti. Amol Luhadia entrerà a far parte del board di Biofarma. Mentre Ashok Luhadia sarà nominato presidente emerito di US Pharma Lab.

Infine Germano Scarpa, presidente di Biofarma, ha sottolineato che “grazie a questa collaborazione sarà inoltre possibile accelerare l’espansione verso nuovi mercati geografici e sviluppare nuove capacità tecnologiche”.

Gli advisor dell’operazione

Biofarma è stato assistito da Jefferies in qualità di sole financial advisor, da Advancy in qualità di advisor per la due diligence commerciale, da Axis Arbor in qualità di advisor per la struttura finanziaria dell’operazione, da Latham & Watkins, Gattai e Weil, Gotshal & Manges in qualità di advisor legali e da PWC in qualità di advisor per i servizi relativi agli aspetti finanziari, fiscali e di transazione. Pharma Lab è stata assistita da Rothschild & Co in qualità di advisor finanziario, da Sheppard, Mullin, Richter & Hampton in qualità di advisor legali, da Walter Advisors Pvt. in qualità di advisor per i servizi finanziari e relativi alla transazione, da Wilkin & Guttenplan e CohnReznick in qualità di advisor per gli aspetti contabili e fiscali.