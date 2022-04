Bill Hwang arrestato: il patron di Archegos, in bancarotta nel 2021, è accusato di frode

Secondo gli investigatori, Hwang avrebbe usato la sua fortuna personale per manipolare i mercati – Il crac di Archegos ha provocato miliardi di perdite per le banche

Bill Hwang, proprietario del fondo d’investimento Archegos Capital Management, è stato arrestato questa mattina a New York insieme al suo ex chief financial officer, Patrick Halligan. Le accuse depositate a Manhattan sono frode e manipolazione azionaria.

Secondo gli investigatori, Hwang avrebbe usato la sua fortuna personale per manipolare i mercati e commettere frodi, che hanno avuto ampie conseguenze. Nel corso di circa un anno, il patrimonio di Hwang aumentò da circa 1,5 miliardi di dollari a oltre 35 miliardi.

La bancarotta di Archegos, lo scorso anno, ha provocato miliardi di perdite per le banche.

