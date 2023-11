Bilanci società italiane dell’energia: dopo un 2022 da record affrontano normalizzazione e tassi alti nel 2023

Prezzi dell’energia in calo e tassi alti riducono i bilanci delle big italiane dell’energia. Al primo posto per fatturato si conferma l’Enel. Il rapporto del Centro Studi CoMar

Le società energetiche italiane, dopo la crisi del 2020 e un 2022 da record, si preparano a chiudere il 2023 in flessione. I fattori della discesa dei bilanci: minori ricavi dovuti alla flessione dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali, l’incremento degli oneri finanziari dovuti ai rialzi dei tassi d’interesse, ambiziosi piani di investimento e la ricerca di efficienze operative.

È la fotografia scattata dall’ottava edizione del Rapporto sui bilanci delle società dell’energia 2014-2022 realizzato dal Centro Studi CoMar, ottenuta confrontando i risultati degli ultimi nove anni e anticipando quelli del 2023 sulla base dei risultati dei primi nove mesi. Al primo posto per fatturato si conferma Enel, davanti a Eni.

Società italiane dell’energia: i numeri del 2022

Lo studio mostra che il fatturato complessivo nel 2022 è stato di 643,8 miliardi di euro, aumentato di 294,2 miliardi (+84,1%) rispetto ai 349,6 del 2021 e superiore anche al precedente picco di 306,9 miliardi raggiunti nel 2014 (+109,8% su 9 anni fa). Gli utili, a loro volta, sono ammontati di 24,7 miliardi di euro, in aumento di 8,7 miliardi sul 2021; e rappresentano il 3,8% sul fatturato, comunque in calo rispetto al 4,5% del 2021, anche per l’incidenza dei decreti extra-profitti. Sul 2019 sono aumentati del 256% (anno pre-Covid).

Per quanto riguarda il margine operativo netto, questo ha superato i 44,7 miliardi di euro, crescendo di 13,1 miliardi sull’anno precedente (+41 il rapporto tra margine operativo netto e fatturato si è attestato, invece, al 6,9%, in calo sul 9% anteriore).

I debiti finanziari hanno superato i 207,3 miliardi, aggiungendo 20,6 miliardi sull’anno precedente (+11%), ma, essendo aumentato ben di più il fatturato, il rapporto debiti/fatturato si è riportato ad un più fisiologico 32,2%, a fronte del 53,4% del 2021 o persino al 76,5% del problematico 2020.

I dipendenti, infine, si avvicinano sempre più alla soglia delle 200 mila unità, essendo 193.612 (+2,1% sul 2021); in aumento di 23.149 unità (+13,6%), rispetto ai 170.463 del 2014. Enel pesa per oltre 65 mila addetti, mentre Eni per circa 31 mila. notevole è stato l’incremento del fatturato per dipendente, attestatosi a 3,3 milioni di euro pro capite, a fronte di 1,8 milioni nel 2021.

Enel regina di ricavi, avanti a Eni

Per quanto riguarda le classifiche delle singole aziende, sempre con riferimento ai bilanci 2022, dal report del Centro Studi CoMar emerge che:

Enel conferma il primo posto per fatturato, davanti a Eni e GSE.

Nella top 10 per fatturato, vi sono 6 società con il primo azionista italiano e 4 società, sempre di diritto italiano, ma controllate da holding estera.

Delle prime 10 nazionali, 6 sono a controllo pubblico, attraverso il Ministero Economia Finanze o gli Enti locali (erano 7 l’anno precedente).

Le maggiori società Italiane dell’energia controllate da holding estera sono, nell’ordine, Edison, Engie Italia, Esso Italiana, Kuwait Petroleum Italia, Isab, Sonatrach Raffineria Italiana, Tamoil Italia.

Le società con il migliore rapporto utili su fatturato sono, nell’ordine, Erg, Terna, Italgas, Alerion Clean Power, 2I Rete Gas, Snam.

Le società con il migliore rapporto fatturato per dipendente risultano GSE Gestore Servizi Energetici, Edelweiss Energy Holding, Esso Italiana, Shell Italia E&P, Burgo Energia, Ecosuntek.

Le società con il migliore rapporto debiti finanziari su fatturato sono Pad Multienergy, Edelweiss Energy Holding, Testoni, Ultragas CM, BP Italia, Tirreno Power.

Aziende energetiche quotate in Borsa: quali sono e quanto valgono?

Le società dell’energia quotate scendono da 20 a 19 con il delisting di Falck Renewables (ora Renantis). E sono: A2A, Acea, Acinque (Gruppo A2A), Alerion Clean Power, Algowatt, Ascopiave, Ecosuntek, Edison, Enel, Eni, Erg, Eviso, Gas Plus, Hera, Iren, Italgas, Saras, Snam, Terna.

Al 1° gennaio 2023, la loro capitalizzazione su Borsa Italiana era di 153,6 miliardi di euro, il 24,5% della totale (625,7 miliardi). I titoli del settore energia rappresentano un quarto di tutta la Borsa Italiana (24,92%), con Enel ed Eni ai primi due posti, rispettivamente con una capitalizzazione di 51,3 miliardi di euro e di 47,8 miliardi. Al 31 ottobre 2023, la capitalizzazione delle società del settore energia era ulteriormente cresciuta, di 19,1 miliardi, toccando i 172,7 miliardi (+12,45%) e performando meglio sull’andamento totale della capitalizzazione di Borsa (+10,76%).

Previsioni sul 2023

L’analisi di CoMar, infine, ha valutato anche l’andamento tendenziale per il 2023, sulla base dei dati dei primi 9 mesi che 14 società quotate hanno comunicato ai mercati, confrontandoli con quelli analoghi dei primi 9 mesi del 2022. Queste 14 società rappresentano il 60% del totale del settore come fatturato e utili. Pertanto, nei 12 mesi settembre 2022 – settembre 2023:

Il fatturato è passato da 288,1 miliardi di euro a 198,2; è quindi diminuito, in un anno, di 89,9 miliardi, ovvero del 31%. Il fatturato cresce solo per Italgas, seguita, nell’ordine, da Snam, Terna e Ascopiave; tutte le altre sono in calo, anche di oltre il 30%, a partire da Edison, A2A, Enel, Eni, Alerion Clean Power.

L’utile è variato da 22,5 miliardi di euro a 19,4; è quindi diminuito, in un anno, di 3,1 miliardi, ovvero del 13%; il calo è stato di oltre il 40% per Ascopiave, Saras, Alerion Clean Power o di oltre il 30% per Eni; al contrario in netto aumento per Enel, Hera o Edison;

I debiti finanziari sono aumentati soprattutto per quelle società particolarmente esposte nel miglioramento e digitalizzazione delle reti o interessate maggiormente dall’incremento del costo dell’indebitamento.

Nel complesso, i risultati definitivi del 2023 dovranno scontare uno scenario geopolitico piuttosto incerto, con valori delle commodities in contrazione ma ancora alti in prospettiva storica.