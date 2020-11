Biden sceglie Yellen (ex Fed) per il Tesoro Usa

Marco Cipelletti | 24 Novembre 2020, 6:02

Per gentile concessione dell'autore pubblichiamo la prefazione di Marco Cipelletti al libro "Galtrucco, una storia milanese" che, pur essendo cominciata 150 anni fa, è attuale anche in tempi di Covid non solo per l'"eleganza sobria" di un brand di tessuti che favorì la nascita dell'Italian style ma per il coraggio imprenditoriale che si manifestò...