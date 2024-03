Condividi Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn Stampa

Stampa Email

Bibliofilia: una rara copia del libro di Darwin sull’origine delle specie in asta da Bonhams a Londra con stima €180.000 – €290.000

Una rarissima prima edizione e copia di presentazione dell’autore di On the Origin of Species di Charles Darwin del 1859 guida la Bonhams Fine Books and Manuscripts Sale il 20 marzo 2024. La prima edizione viene offerta con una stima di £ 150.000 – 200.000 (€180,000 – €290,000)

Nel 1859 dello studio sull’evoluzione del naturalista britannico furono inizialmente stampate solo 1.250 copie. Ne regalò uno all’illustre botanico e medico di origine britannica, il dottor Hugh Weddell, che ammirava molto. Il dottor H.A. Il nome di Weddell apparve nell’elenco manoscritto delle persone che avrebbero ricevuto copie della prima edizione redatta da Darwin tra agosto e ottobre 1859. Questo libro è considerato uno dei lavori scientifici più importanti della storia. Considerato il fondamento della biologia evoluzionistica, sfidò le credenze religiose tradizionali e cambiò radicalmente il modo in cui noi viviamo. Solo poche dozzine di copie furono presentate da Darwin alla sua cerchia. Altri punti salienti dell’asta a Londra – 20 marzo 2024 – includono l’ultimo ritratto fotografico conosciuto di Dostoevskij, uno dei più grandi scrittori russi di tutti i tempi, nonché un atto fondiario eccezionalmente importante firmato dai capi Maori, che rappresenta il primo tentativo organizzato di colonizzazione della Nuova Zelanda. Dostoevskij, Fëdor (1821-1881) ritratto fotografico di Konstantin Shapiro, firmato e iscritto da Dostoevskij in russo a Jacob Faddeevich Sakhar, nel dicembre 1880, nelle ultime settimane della sua vita. Morì all’inizio del 1881. Si sa che esistono solo 16 fotografie con iscrizioni di Dostoevskij e solo quattro di queste sono conservate al di fuori delle collezioni istituzionali, questa fotografia è una di queste. Stima: £ 30.000-50.000. Nuova Zelanda – Transazione fondiaria Maori, firmata da quindici capi Maori con le loro firme Moko, “…a bordo della Rosanna, ad Anchor, al largo dell’isola di Wycheckee…” 23 settembre 1826. Rappresenta il primo tentativo organizzato di colonizzazione della Nuova Zelanda, questo atto molto importante è anche uno dei primi documenti sopravvissuti recanti più moko (o marchi) dei capi Maori. Il terreno fu acquistato dalla prima compagnia neozelandese in cambio di “…un cannone a doppia canna, otto moschetti e un barile di polvere…” Stima: £ 30.000-50.000. In asta anche la primissima apparizione stampata di Harry Potter Verrà inoltre offerta una rarissima copia firmata e con iscrizione di Harry Potter e la Pietra Filosofale insieme a una copia di Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban. J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale. Copia di prova non corretta della prima edizione, con iscrizione e firma dell’autore, 1997. La copia di prova riporta la scritta “a Catriona da molto tempo dall’ultima volta che ne ho visto uno” a indicare che la Rowling e il destinatario si conoscevano quasi dall’inizio del viaggio di Harry Potter. Dal 1995 al 2000, Catriona è stata l’acquirente di libri per bambini in una famosa e grande libreria di Edimburgo, sostenendo i meriti del primo libro della Rowling dal momento in cui ha letto questa copia. Stima: £ 30.000-50.000. J.K. Rowling, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, copia di prova non corretta del primo stato della prima edizione, con iscrizione e firma dall’autore, 1999, “alla mia cara vecchia amica Catriona con molti ringraziamenti. J.K.Rowling.” Stima: £ 10.000-15.000. Altri lotti di interesse per la vendita di libri e manoscritti includono: Oscar Wilde, Una donna senza importanza, prima edizione (limitata a 500 copie) Copia di presentazione dell’autore con iscrizione e firma, “A Rose Le Clercq, come leggero riconoscimento della sua brillante interpretazione nella mia opera. Oscar Wilde.” 1894. Stima: £ 10.000-20.000. Christina Rossetti, una serie di trentaquattro lettere autografe firmate a Louisa Newsham, un’aspirante poetessa e scritte nell’arco di circa cinque anni per descrivere la loro amicizia, dal 4 febbraio 1889 al 18 maggio 1894. Stima £ 4.000-6.000. Napoleone Bonaparte, nota autografa di calcoli finanziari, 1818, in cui si nota che i suoi investimenti in America stavano sovraperformando quelli a Londra. Stima £ 4.000-6.000. Rivoluzione francese – Luigi XVI, un documento firmato da Luigi XVI nel novembre 1789, che ordina all’amministratore del Tesoriere Reale di pagare le sue spese di caccia solo poche settimane dopo che una folla inferocita aveva preso d’assalto il Palazzo di Versailles, costringendo lui e la sua famiglia alla fuga. Stima £ 1000-1.500.